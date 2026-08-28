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Justiça ordenou bloqueio de R$ 1 milhão do ex-diretor do Presídio de Vitória de Santo Antão, suspeito de corrupção

Segundo decisão, valor identificado com Emanuel Roberto Franca de Lima se trata de "movimentação total incompatível com o cargo público"

Por Raphael Guerra Publicado em 28/08/2026 às 10:24
Antes de ser preso na operação, Emanuel Franca estava exercendo funções no Presídio Rorinildo da Rocha Leão, localizado em Palmares
Antes de ser preso na operação, Emanuel Franca estava exercendo funções no Presídio Rorinildo da Rocha Leão, localizado em Palmares - SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM

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A investigação da Polícia Civil de Pernambuco sobre o esquema de corrupção no Presídio de Vitória de Santo Antão, localizado na Mata Sul, identificou que o ex-diretor Emanuel Roberto Franca de Lima realizou movimentações superiores a R$ 1 milhão, valor considerado incompatível com o cargo público. 

Na decisão que determinou as prisões preventivas de seis dos dez investigados no esquema, o juiz Osvaldo Teles Lobo Júnior determinou o bloqueio de até R$ 1.014.856,23 das contas de Emanuel, que também foi preso temporariamente com a deflagração da operação Controle Paralelo na última terça-feira (25). Ele está no Presídio de Itaquitinga II. 

No total, a Justiça ordenou o bloqueio de mais de R$ 3,6 milhões dos investigados. A quantia atribuída ao ex-diretor foi a maior. 

Já o ex-presidiário Alexandre Saturnino de Paula, apontado pela Polícia Civil como o chaveiro que liderava um esquema de extorsão e corrupção no presídio teve o valor de R$ 307 mil bloqueado - quantia que teria sido obtida no período em que ele estava preso, segundo a apuração. 

Alexandre está solto desde 2024. Houve a decretação da prisão temporária, mas ele ainda não foi encontrado. Na casa onde estava morando, foram achadas três armas de fogo. 

O inquérito policial indicou que Alexandre negociava privilégios e proteção aos presos da unidade prisional, mediante pagamentos em dinheiro, além de "alugar espaços com camas e comercializar produtos da cantina". 

Presos sofriam violências físicas caso não pagassem os valores determinados pelo ex-chaveiro e os parentes deles recebiam ameaças. 

O ex-chaveiro teria relação direta com Emanuel. Em meio a denúncias, o ex-diretor deixou de exercer cargo de confiança em 2023, mas permanecia trabalhando no Presídio Rorinildo da Rocha Leão, localizado em Palmares, também na Mata Sul, com salário superior a R$ 10 mil, conforme consta no Portal da Transparência. 

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A investigação policial indicou que familiares de ambos teriam recebido depósitos em dinheiro obtido ilegalmente no esquema. A esposa de Emanuel está sendo investigada pela polícia. Ela é descrita como uma pessoa que realizou movimentações financeiras relacionadas ao núcleo investigado e teria mantido transações diretas com o líder da organização. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 93 mil das contas dela. 

Outros dois policiais penais são apontados como integrantes da organização: Mário Alves Batista, que atualmente está aposentado e foi preso na operação (foi recolhido para a unidade de Itaquitinga II), e Paulo Henrique da Silva, que ainda está foragido. 

Também foram presos na operação Robson Saturnino de Paula Júnior e Aluízio José Gomes Júnior, apontados como pessoas de confiança de Alexandre e que teriam participação na lavagem de capitais. Ambos foram recolhidos no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. 

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De acordo com estatísticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Presídio de Vitória de Santo Antão tem capacidade para 98 detentos. Mas, a população carcerária é de aproximadamente 480, com taxa de ocupação de 490%.

EMPRESA EM PORTO DE GALINHAS

A polícia descobriu que parte do dinheiro arrecadado na unidade prisional também destinada a uma empresa de venda de camarões localizada na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. O estabelecimento pertence ao ex-chaveiro e estaria sendo usado para lavagem de capitais. 

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 200 mil da Saturnino Pescados LTDA, além de quotas sociais. 

O grupo é investigado por crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro no presídio.

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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