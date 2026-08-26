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Segurança | Notícia

Operação contra fraude no concurso da PM de Pernambuco é deflagrada nesta quarta-feira (26)

Polícia Civil cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra grupo suspeito de usar candidatos substitutos para fraudar o certame

Por Eduardo Scofi Publicado em 26/08/2026 às 7:57
As investigações começaram em setembro de 2025 e apontam a participação de agentes públicos
As investigações começaram em setembro de 2025 e apontam a participação de agentes públicos - Divulgação/PCPE

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A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação Fora de Forma, que investiga uma associação criminosa suspeita de fraudar o concurso público da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Segundo a corporação, o grupo utilizava a substituição de candidatos por outras pessoas, prática conhecida como “dublê”.

As investigações começaram em setembro de 2025 e apontam a participação de agentes públicos vinculados às Polícias Militares de Pernambuco, Paraíba e Ceará, além de servidores do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

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Operação cumpre 12 mandados

Na manhã desta quarta-feira, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital.

A operação é conduzida pela 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª DECCOR), com apoio de unidades de inteligência, corregedorias e forças de segurança de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas. A Polícia Civil informou que outros detalhes da operação serão divulgados posteriormente.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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