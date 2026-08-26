Operação contra fraude no concurso da PM de Pernambuco é deflagrada nesta quarta-feira (26)
Polícia Civil cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra grupo suspeito de usar candidatos substitutos para fraudar o certame
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A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação Fora de Forma, que investiga uma associação criminosa suspeita de fraudar o concurso público da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Segundo a corporação, o grupo utilizava a substituição de candidatos por outras pessoas, prática conhecida como “dublê”.
As investigações começaram em setembro de 2025 e apontam a participação de agentes públicos vinculados às Polícias Militares de Pernambuco, Paraíba e Ceará, além de servidores do Ministério Público da Paraíba (MPPB).
Operação cumpre 12 mandados
Na manhã desta quarta-feira, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital.
A operação é conduzida pela 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª DECCOR), com apoio de unidades de inteligência, corregedorias e forças de segurança de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas. A Polícia Civil informou que outros detalhes da operação serão divulgados posteriormente.
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