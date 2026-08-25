Operação mira policiais penais suspeitos de corrupção no Presídio de Vitória de Santo Antão

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Investigação indica que esquema ilegal beneficiava detento, que ditava regras na unidade. Em troca, profissionais da segurança recebiam propina

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Policiais penais estão entre os alvos da operação, deflagrada para combater um forte esquema de corrupção no Presídio de Vitória de Santo Antão, localizado na Mata Sul de Pernambuco. Nesta terça-feira (25), estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão domiciliar.

A operação Controle Paralelo, como foi denominada, é resultado de uma investigação do Grupo de Operações Especiais (GOE) iniciada em outubro de 2022, com o objetivo de identificar membros da organização criminosa voltada à prática dos crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro no presídio.

De acordo com as informações iniciais, benefícios ilegais eram concedidos a um detento, que ditava regras e administrava pavilhões do presídio, numa função irregular conhecida historicamente como "chaveiro". O esquema envolvia pagamentos de propina para os servidores públicos e para familiares de outros presos.

"Os elementos colhidos indicam a atuação de uma organização criminosa voltada à prática de corrupção sistêmica, nas modalidades ativa e passiva, extorsão contra detentos e seus familiares, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, esta última realizada, em tese, mediante a constituição e utilização de pessoas jurídicas vinculadas aos setores de carcinicultura e comercialização de pescados", disse, em nota, a Polícia Civil.

Os nomes dos suspeitos presos ainda não foram revelados oficialmente.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios do Recife, de Vitória de Santo Antão, Escada, Moreno e Ipojuca, além de Maceió (Alagoas).

A Justiça também determinou ordens de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

A Polícia Civil fará coletiva de imprensa, ainda hoje, para revelar novos fatos sobre o esquema de corrupção.