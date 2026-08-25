Ex-diretor do Presídio de Vitória de Santo Antão é um dos presos em operação contra corrupção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Investigação aponta que Emanoel França de Lima foi beneficiado com esquema de extorsão que era comandado por um ex-chaveiro da unidade prisional

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O policial penal Emanoel França de Lima, ex-diretor do Presídio de Vitória de Santo Antão, localizado na Mata Sul de Pernambuco, foi preso durante a operação Controle Paralelo, deflagrada nesta terça-feira (25). Segundo o inquérito da Polícia Civil, o servidor era um dos beneficiados no forte esquema de corrupção e extorsão na unidade prisional.

A investigação teve início em outubro de 2022, a pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que recebeu denúncias de familiares de presos sobre supostas extorsões e agressões praticadas por um detento que tinha o papel de chaveiro na unidade, ou seja, comandava pavilhões e ditava regras com a conivência do Estado.

"O que ficou demonstrado é que havia uma estrutura de controle paralelo dentro da unidade. O chaveiro exercia um poder de fato sobre outros presos e utilizava a violência como instrumento de cobrança. Os familiares eram constrangidos a pagar porque já sabiam que, caso não houvesse o pagamento, as agressões poderiam continuar", pontuou o delegado Jorge Pinto, do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Em geral, as cobranças eram referentes a pagamentos por colchões nas celas, produtos adquiridos em cantinas irregulares, entre outros.

O ex-diretor teria sido responsável pela permanência do detento na posição de liderança informal na unidade. "A investigação aponta que essa relação não era meramente circunstancial. Há elementos que demonstram proximidade, inclusive financeira, e que precisam ser analisados dentro do contexto de corrupção", ressaltou o delegado.

A polícia descobriu que parte do dinheiro arrecadado na unidade prisional era movimentada por familiares dos policiais penais e também destinada a uma empresa de venda de camarões localizada na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. O estabelecimento pertence ao ex-chaveiro, que desde 2024 está solto e agora novamente é considerado foragido.

"A empresa tem origem duvidosa e teria sido criada, segundo nosso entendimento, para promover a lavagem de capitais através da criação de viveiros de camarão", disse o delegado. O suspeito também possui um depósito onde guarda insumos.

Leia Também Três unidades prisionais de Pernambuco foram alvo de operações contra corrupção em um ano e meio

OPERAÇÃO

Emanoel França foi preso no município de Escada, enquanto outro policial penal aposentado foi capturado em Vitória de Santo Antão. Além deles, foram presos um sobrinho do ex-chaveiro (no momento do cumprimento, ele foi autuado em flagrante com uma espingarda calibre 12) e um ex-presidiário ligado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Os nomes não foram informados.

Outros dois mandados de prisão ainda não foram cumpridos. Os alvos são outro policial penal e o ex-chaveiro (na casa dele foram encontradas três armas de fogo).

Catorze mandados de busca e apreensão foram cumpridos, inclusive na empresa que vende camarões em Porto de Galinhas.

A Justiça ainda autorizou o bloqueio de bens dos investigados, com valor de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

"Esse bloqueio é importante para evitar que os investigados se desfaçam do patrimônio e para garantir uma eventual reparação dos prejuízos causados. A operação não encerra a investigação, porque estamos analisando documentos, movimentações financeiras e outros elementos apreendidos", afirmou Pinto.

O grupo é investigado por crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro no presídio.

Operação mira policiais penais suspeitos de corrupção no sistema prisional - PCPE/DIVULGAÇÃO

EX-DIRETOR SEGUIA EM FUNÇÕES PÚBLICAS

Em nota à imprensa, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) declarou que os policiais penais presos na operação não exercem cargos de gestão desde novembro de 2023. "Foram afastados pela atual gestão", disse.

Segundo a Polícia Civil, atualmente Emanoel cumpria funções públicas no Presídio Rorinildo da Rocha Leão, localizado em Palmares, também na Mata Sul, mas não em cargo de chefia.

As defesas do ex-direitor e demais investigados não foram encontradas para comentar o caso.