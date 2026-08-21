Prontuários que falam: como registros dentários ajudam a identificar corpos após a morte

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Com análise da arcada dentária e de documentos produzidos em vida, profissionais da odontologia conseguem transformar restos mortais em identidades

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O último abraço entre Taciana Guerra e o filho Raul aconteceu pouco antes de ela receber uma das piores notícias da vida. Quatro minutos após o bimotor LET-410, da Noar Linhas Aéreas, decolar do Aeroporto Internacional do Recife, a aeronave caiu em um terreno baldio na Avenida Boa Viagem. Os 14 passageiros e dois tripulantes morreram no local.

A tragédia aérea aconteceu perto das 7h do dia 13 de julho de 2011. A notícia se espalhou rapidamente pela imprensa e levou familiares ao desespero. Nas horas seguintes, a falta de respostas para o acidente e a difícil missão de identificar os restos mortais das vítimas aumentaram ainda mais a dor.

As cenas, 15 anos depois, continuam fortes na memória de Taciana. "Nos dois primeiros dias, tínhamos reuniões em um hotel em Boa Viagem com equipes do IML (Instituto de Medicina Legal). A dificuldade de identificar os corpos era grande. Estava todo mundo acabado, e escutar que não estavam conseguindo identificar ninguém nos matava mais ainda. No auditório, todos chorando, gente dando murro na parede, batendo com a cabeça. Essas cenas me marcaram", relembrou.

Em meio à dor do luto, Taciana lembrou que tinha a documentação odontológica de Raul e havia tirado os moldes da arcada dentária dele para um procedimento estético dias antes.

"Revoltada com a demora, levantei da cadeira na reunião e disse que era dentista e sabia que, pela arcada dentária, era possível reconhecer as vítimas. Foi quando solicitaram a documentação a cada família que a possuía e fizeram essa análise", disse.

Taciana Guerra ao lado do filho, Raul, uma das vítimas do acidente com o bimotor da Noar Linhas Aéreas, em 2011 - Acervo pessoal

Graças a esse método pericial, foi possível identificar seis das 16 vítimas do acidente aéreo quatro dias depois da tragédia. As outras foram por meio de exames de DNA, realizados em estados vizinhos.

"O rosto dele [de Raul] estava muito queimado e a cabeça fraturada. O modelo de gesso da arcada foi parte importante no reconhecimento do corpo, como também a ficha odontológica e uma radiografia panorâmica", destacou Taciana.

Enquanto a sociedade frequentemente associa a identificação de corpos apenas ao exame de DNA ou às impressões digitais, a Odontologia Legal surge, muitas vezes, como a única chance para solucionar casos complexos resultantes de acidentes aéreos, de trânsito, ambientais ou até de crimes.

Diferentemente do reconhecimento visual, que por vezes pode ser impreciso e emocionalmente devastador para os familiares, a identificação odontológica é um método científico rigoroso e mais utilizado quando o exame papiloscópico (das digitais) não traz o resultado esperado.

A identificação é realizada por cirurgiões-dentistas capacitados que, em geral, atuam como peritos criminais em institutos de Medicina Legal. Cada boca é um registro biográfico único, como explicam os especialistas.

"Os dentes e os materiais utilizados nos tratamentos odontológicos apresentam elevada resistência às alterações decorrentes da decomposição e, em determinadas circunstâncias, à ação de altas temperaturas. Por isso, podem permanecer disponíveis para análise mesmo quando outros elementos identificadores já estão comprometidos", explicou Patrícia Falcão, perita criminal em Odontologia da Polícia Científica de Pernambuco.

"Quando temos estruturas dentárias preservadas e uma possível identidade acompanhada de boa documentação odontológica produzida em vida, a identificação pela odontologia se traduz em um método extremamente eficiente, proporcionando, muitas vezes, uma resposta mais rápida e de menor custo do que a análise genética", destacou.

Por meio de um exame detalhado, profissionais da odontologia buscam dentes ausentes, restaurações, próteses, tratamentos de canal e até características anatômicas específicas, como a forma da mordida e desgastes naturais.

"São inúmeras as características odontológicas que podem contribuir para uma identificação. O mais importante é que não analisamos apenas uma característica isoladamente. Avaliamos o conjunto de informações e particularidades odontológicas daquela pessoa", disse Patrícia.

Prontuários, radiografias e características da arcada dentária ajudam a reconhecer vítimas quando outros métodos de identificação já não são possíveis - JAILTON JR./JC IMAGEM

O passo seguinte é buscar os registros odontológicos produzidos em vida para confrontá-los com os dados obtidos após a morte. São analisados prontuários odontológicos, odontogramas, radiografias, tomografias, fotografias clínicas, modelos e outros documentos disponíveis.

"As radiografias têm um valor muito importante porque permitem comparar características internas dos dentes, raízes, tratamentos de canal, implantes e estruturas ósseas, muitas delas bastante individualizadoras. Buscamos pontos de concordância e eventuais discrepâncias. As diferenças encontradas precisam ser analisadas tecnicamente, porque algumas podem ser justificadas por tratamentos realizados após a produção do registro", pontuou a perita criminal.

A qualidade e a conservação do prontuário odontológico pelo cirurgião-dentista são relevantes, já que um documento originalmente produzido para finalidade clínica pode, anos depois, tornar-se decisivo no processo de identificação humana.

Quando a família não possui essa documentação, os peritos tentam saber onde a vítima realizava acompanhamento ou tratamentos odontológicos. A partir dessa informação, podem ser localizados os profissionais, clínicas ou serviços que possuam prontuários, radiografias ou tomografias.

"Quando não existem registros odontológicos anteriores à morte suficientes para uma comparação segura, a identificação odontológica pode ficar inviabilizada ou não permitir uma conclusão. Nessa situação, outros métodos científicos de identificação, especialmente o DNA, podem ser empregados", ressaltou Patrícia.

Detalhes observados na perícia - ARTE

Resistência dos dentes ajuda peritos a identificar vítimas

Era pouco depois das 13h quando uma forte explosão foi ouvida em Vinhedo, no interior de São Paulo. Moradores buscaram abrigo enquanto começavam a surgir as primeiras informações sobre a queda de uma aeronave, com dezenas de mortos. A tragédia envolvia o voo 2283 da empresa Voepass, que seguia de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

O acidente, ocorrido em 9 de agosto de 2024, matou 62 pessoas: 58 passageiros e quatro tripulantes. O luto das famílias foi ampliado pela dificuldade de identificação dos corpos — algo comum nos casos em que as vítimas estão carbonizadas ou em avançado estado de decomposição.

A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo - PAULO PINTO/ AGÊNCIA BRASIL

Com o uso da odontologia, foi possível identificar 23 das 62 vítimas (37%) do acidente com a aeronave da Voepass, trazendo um mínimo de consolo aos parentes. As outras 39 vítimas foram identificadas por meio de outros exames e liberadas para o sepultamento.

Adelmo Aragão, doutor em Odontologia e professor do Centro Universitário Tiradentes (Unit), explicou o que torna os dentes particularmente resistentes em situações como carbonização, decomposição avançada e exposição a condições ambientais extremas.

"Os dentes são formados por minerais, entre eles a hidroxiapatita, que é extremamente resistente — até mais que o osso. Dessa forma, mesmo em altas temperaturas, os dentes conseguem permanecer com sua forma natural", disse.

Aragão reiterou que a preservação de documentos como o prontuário odontológico, com a evolução do paciente, é essencial. "Os últimos registros vão mostrar o que você vai encontrar: haverá radiografia, dados sobre a ausência dentária, sobre a exodontia, patologia ou cirurgia a que o paciente foi submetido. Tudo isso pode ser utilizado como fator de identificação."

Um artigo publicado na Revista Brasileira de Odontologia Legal exemplifica o poder da análise dos dentes na identificação de vítimas.

Em 2012, os corpos de dois homens com idades entre 22 e 24 anos foram encontrados carbonizados em um carro incendiado após uma colisão de trânsito no Espírito Santo. A família de uma das vítimas apresentou documentação odontológica, composta por fotografias e o modelo de gesso superior para ajudar na identificação.

Um odontolegista foi convidado pelo médico antropólogo responsável pelo exame, no Instituto de Medicina Legal, para auxiliá-lo na conclusão do laudo. Os registros odontológicos produzidos cinco anos antes foram analisados, mas a maior dificuldade era o fato de que restavam apenas dois dentes superiores no corpo da vítima por causa do impacto da colisão.

O cirurgião-dentista realizou uma análise métrica no arco dental e no modelo de gesso superior (produzido em 2007) com o auxílio de um paquímetro, a fim de calcular a distância entre os terceiros molares superiores e confrontar os achados. Com o avanço dos exames, foi possível identificar a vítima.

Adelmo Aragão, doutor em Odontologia: "Mesmo em altas temperaturas, os dentes permanecem com sua forma natural" - Divulgação

O professor Adelmo Aragão salientou a importância de ampliar o número de profissionais habilitados para esse tipo de perícia, a fim de agilizar os resultados e minimizar a dor dos familiares.

"Em estados como Paraíba, Alagoas e Sergipe há um corpo de peritos bem funcional. Em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um quadro de peritos muito deficitário ainda. Pelo menos, no plantão, é necessário que haja um perito odontolegista, junto com o médico-legista, que consegue fazer essa avaliação pós-morte e até uma avaliação em vida, em paciente vítima de agressão, mais elaborada. Isso vai fornecer dados para auxiliar a polícia e as autoridades judiciais", afirmou.

Para além do trabalho feito com objetividade e rigor científico, Patrícia Falcão reforçou que existe uma dimensão humana fundamental.

"Sabemos que aquele corpo que chegou sem uma identidade estabelecida corresponde a uma pessoa, com uma história, e que muitas vezes existe uma família aguardando uma resposta. Por isso, existe uma responsabilidade muito grande em realizar cada etapa do exame. Identificar é devolver oficialmente a identidade àquela pessoa e, ao mesmo tempo, fornecer uma resposta à família e à própria Justiça", sinalizou.

Patrícia Falcão, perita criminal em Odontologia, reforça importância do trabalho, pois garante respostas à família das vítimas e à Justiça - JAILTON JR./JC IMAGEM

Quinze anos após a perda do filho, Taciana Guerra segue refletindo não só sobre a saudade, mas também sobre como os conhecimentos dela de odontologia ajudaram a identificar o corpo de Raul.

"Uma documentação odontológica que eu mesma fiz garantiu o reconhecimento do corpo do meu filho. Isso mostra como é importante ter tudo documentado, pois a gente não sabe o dia de amanhã. O destino bate à nossa porta e não sabemos quando seremos os escolhidos."