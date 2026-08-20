Polícia Militar de PE confirma mudanças para impedir imagens irregulares nas redes sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alterações atendem à recomendação do MPPE, que pede punição para policiais que expõem imagens de suspeitos, armas e fardas em páginas não oficiais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Militar afirmou que fará mudanças na norma interna para impedir publicações irregulares feitas por integrantes da corporação em páginas não oficiais nas redes sociais. A decisão atende à recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) que pede, inclusive, punição para os policiais que expõem imagens de suspeitos de crimes, armas de fogo e fardas sem autorização na internet.

"A Corporação ratifica que os normativos internos estão sendo adequados e que analisará as diretrizes que serão implementadas para inibir e impedir qualquer descumprimento", informou a PMPE em nota.

O MPPE deu prazo de até 45 dias para que o Comando da PM revise as normas internas. A recomendação também prevê que seja intensificada a fiscalização quanto ao cumprimento das normas que regulam o uso de redes sociais por militares.

A recomendação do MPPE teve como base também um estudo do Instituto Sou da Paz, intitulado "Policiais Influenciadores: regulação do uso de redes sociais por policiais no Brasil". O levantamento apontou que 28% das polícias brasileiras não possuem regulação sobre o uso de redes sociais por agentes de segurança.

Segundo a pesquisa, publicada em abril deste ano, embora a maioria das normas nos estados proíba a veiculação de conteúdo político-ideológico associado à corporação, poucas especificam claramente o que caracteriza esse tipo de conteúdo ou estabelecem diretrizes para situações como candidaturas ou exercício de mandatos políticos.

PUBLICAÇÃO INDEVIDA

Em março, o MPPE solicitou à Polícia Militar a apuração da participação e responsabilidade de policiais pela publicação indevida de imagens e nomes completos de adolescentes apreendidos.

Segundo o MPPE, o perfil @gati_arcanjo, no Instagram, mostrou imagens de dois adolescentes de 17 anos apreendidos em uma residência no bairro da Mirueira, em Paulista, no Grande Recife, na noite de 11 de março de 2026. O perfil, com milhares de seguidores, seria alimentado por PMs do 17º Batalhão, com sede em Paulista, no Grande Recife.