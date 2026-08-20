fechar
Segurança |

Polícia Militar de PE confirma mudanças para impedir imagens irregulares nas redes sociais

Alterações atendem à recomendação do MPPE, que pede punição para policiais que expõem imagens de suspeitos, armas e fardas em páginas não oficiais

Por Raphael Guerra Publicado em 20/08/2026 às 12:03
Polícia Militar de Pernambuco
Polícia Militar de Pernambuco - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Militar afirmou que fará mudanças na norma interna para impedir publicações irregulares feitas por integrantes da corporação em páginas não oficiais nas redes sociais. A decisão atende à recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) que pede, inclusive, punição para os policiais que expõem imagens de suspeitos de crimes, armas de fogo e fardas sem autorização na internet. 

"A Corporação ratifica que os normativos internos estão sendo adequados e que analisará as diretrizes que serão implementadas para inibir e impedir qualquer descumprimento", informou a PMPE em nota. 

O MPPE deu prazo de até 45 dias para que o Comando da PM revise as normas internas. A recomendação também prevê que seja intensificada a fiscalização quanto ao cumprimento das normas que regulam o uso de redes sociais por militares.

Leia Também

A recomendação do MPPE teve como base também um estudo do Instituto Sou da Paz, intitulado "Policiais Influenciadores: regulação do uso de redes sociais por policiais no Brasil". O levantamento apontou que 28% das polícias brasileiras não possuem regulação sobre o uso de redes sociais por agentes de segurança.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo a pesquisa, publicada em abril deste ano, embora a maioria das normas nos estados proíba a veiculação de conteúdo político-ideológico associado à corporação, poucas especificam claramente o que caracteriza esse tipo de conteúdo ou estabelecem diretrizes para situações como candidaturas ou exercício de mandatos políticos.

PUBLICAÇÃO INDEVIDA 

Em março, o MPPE solicitou à Polícia Militar a apuração da participação e responsabilidade de policiais pela publicação indevida de imagens e nomes completos de adolescentes apreendidos.

Segundo o MPPE, o perfil @gati_arcanjo, no Instagram, mostrou imagens de dois adolescentes de 17 anos apreendidos em uma residência no bairro da Mirueira, em Paulista, no Grande Recife, na noite de 11 de março de 2026. O perfil, com milhares de seguidores, seria alimentado por PMs do 17º Batalhão, com sede em Paulista, no Grande Recife.

Leia também

Produtos coreanos de beleza estão em alta
SOCIEDADE

Produtos coreanos de beleza estão em alta
A propaganda eleitoral tem regras duras de mensagens
SOCIEDADE

A propaganda eleitoral tem regras duras de mensagens

Compartilhe

Tags

Imagem de Raphael Guerra

Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

Siga Raphael Guerra