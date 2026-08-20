Operação cumpre mandados de prisão contra grupo ligado ao PCC no interior de Pernambuco

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Segundo a Polícia Civil, organização criminosa é voltada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com ramificações também no Ceará

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Uma operação da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta quinta-feira (20), cumpre mandados de prisão contra um grupo criminoso ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior de Pernambuco.

As investigações foram iniciadas em agosto de 2025. A organização é especializada em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com atuação principal é no município de Ipubi, no Sertão, mas com ramificações em outras cidades pernambucanas e no Ceará.

Na Operação Salve Geral, como foi denominada, cumpre sete mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipubi.

"O grupo apresenta uma estrutura criminosa organizada e hierarquizada, com divisão de funções previamente distribuídas entre seus integrantes. A atuação da organização envolve diferentes frentes, incluindo a disciplina interna da facção, o tráfico de drogas, a circulação e o armazenamento de armas, a logística das atividades criminosas, a movimentação de recursos financeiros e a comunicação entre seus integrantes", informou, em nota, a Polícia Civil.

Os nomes dos investigados não foram informados.