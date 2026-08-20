90% dos municípios de Pernambuco estão em situação crítica ou insuficiente na proteção à mulher, aponta TCE-PE
Índice criado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco avaliou 31 variáveis e identificou falhas em planejamento, orçamento e atendimento às vítimas
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Apenas 10% dos municípios de Pernambuco apresentam nível aprimorado ou intermediário nas políticas de proteção às mulheres. É o que aponta o Índice de Comprometimento Municipal de Proteção à Mulher (ICM-Proteção à Mulher), divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).
O levantamento analisou dados de 2025 dos 184 municípios pernambucanos e do Distrito de Fernando de Noronha. Do total, 106 cidades foram classificadas no nível crítico, enquanto a maior parte das demais ficou na categoria insuficiente. Nenhum município alcançou o nível avançado.
Entre os municípios com melhor avaliação estão Caruaru, Garanhuns, Recife e Toritama, classificados no nível aprimorado. O índice considera cinco níveis: avançado, aprimorado, intermediário, insuficiente e crítico.
O indicador foi desenvolvido a partir de um modelo matemático elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e reúne 31 variáveis relacionadas à estruturação das políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.
Falhas vão do planejamento ao atendimento
Apesar de 99% dos municípios possuírem unidades de gestão voltadas à proteção da mulher, apenas 2% elaboraram um Plano Municipal específico para essa área. O levantamento também aponta que somente 4% das cidades possuem protocolos de atendimento em rede para vítimas de violência.
A estrutura orçamentária também aparece como um dos pontos de fragilidade. Apenas 15% das prefeituras informaram contar com recursos específicos destinados às políticas de proteção às mulheres.
Na área da saúde, 15% dos municípios não estabeleceram diretrizes para acolher e acompanhar vítimas de violência. Além disso, apenas 8% das redes municipais de saúde possuem equipamentos e serviços destinados ao atendimento da população feminina.
Segundo Tassylla Lins, gerente de Fiscalização da Cultura e Cidadania do TCE-PE, os resultados mostram que a estruturação das políticas não está necessariamente relacionada ao tamanho dos municípios.
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“Embora a grande maioria das cidades pernambucanas ainda não possua uma política estruturada de proteção à mulher, a variedade do porte dos municípios mais bem avaliados demonstra que o avanço nessa política depende mais de conhecimento e interesse dos gestores para sua institucionalização que do tamanho das cidades”, afirmou.
O levantamento também alerta para a subnotificação dos casos de violência. Para o TCE-PE, a ausência de registros elevados de feminicídio ou de violência de gênero não deve ser utilizada como justificativa para reduzir a estrutura da rede de proteção.
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2026 citados pelo Tribunal, Pernambuco ocupa a quinta posição no país em número absoluto de feminicídios, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
O ICM-Proteção à Mulher foi criado pelo TCE-PE para permitir que gestores identifiquem as principais deficiências de cada município e estabeleçam prioridades para o planejamento e a implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.
Os dados individualizados dos municípios podem ser consultados no painel disponibilizado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco.