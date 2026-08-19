Grupo é suspeito de fraude de R$ 90 mil contra empresa de hortifruti no Recife
Segundo a investigação da Polícia Civil, golpe tinha a participação de um funcionário que alterava valores de compras após retirada das mercadorias
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A Polícia Civil deflagrou uma operação, nesta quarta-feira (19), para desarticular um grupo criminoso suspeito de praticar estelionatos contra uma empresa de hortifruti que possui várias unidades no Recife. O prejuízo estimado é de R$ 90 mil.
Segundo a investigação, iniciada em outubro de 2022, o grupo realizava compras e fazia os pagamentos com cartões de crédito. Após a confirmação da transação, os investigados retiravam as mercadorias das lojas.
Depois disso, um funcionário da empresa alterava ou cancelava as transações. Na maioria dos casos, de acordo com a polícia, os valores eram reduzidos de maneira significativa, chegando próximo de zero, mas sem o cancelamento completo da compra, numa tentativa de evitar que a fraude fosse percebida imediatamente.
A fraude foi descoberta após a substituição de um funcionário da empresa. O novo responsável identificou inconsistências no sistema e solicitou uma auditoria, que apontou diversas alterações realizadas ao longo de aproximadamente um ano.
"Cada pessoa tinha uma função. Existia o braço dentro da empresa, responsável por realizar os cancelamentos ou alterações; havia quem fornecesse o veículo para a retirada das mercadorias; e também aqueles que realizavam as compras e faziam o transporte. Conseguimos comprovar os vínculos entre essas pessoas", afirmou a delegada Lígia Cardoso.
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OPERAÇÃO
Na Operação Caixa Vazio, como foi denominada, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão contra investigados e foi realizada uma prisão em flagrante por posse ilegal de munições de uso restrito.
"As investigações continuam. Agora vamos analisar todo o material apreendido para robustecer as provas que já temos e buscar novas informações. Também vamos verificar se existem outras vítimas ou situações semelhantes relacionadas a esse grupo", afirmou a delegada.