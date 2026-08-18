fechar
Segurança | Notícia

Operação mira grupo suspeito de fraudar concursos públicos em Pernambuco e Alagoas

Ação cumpre três mandados de prisão e oito de busca e apreensão nos dois estados; investigação começou após suspeitas em um concurso de Alagoas

Por Eduardo Scofi Publicado em 18/08/2026 às 7:57 | Atualizado em 18/08/2026 às 8:09
Mandados foram cumpridos durante a Operação Babet em Pernambuco
Mandados foram cumpridos durante a Operação Babet em Pernambuco - Acervo AMCS/MPPE

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Ministério Público de Alagoas (MPAL) deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Babet, contra uma organização criminosa investigada por fraudes em concursos públicos.

Em Pernambuco, são cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão no Recife e em cidades da Região Metropolitana e do Agreste. Em Alagoas, são cumpridos um mandado de prisão e dois de busca e apreensão.

A operação conta com apoio das Polícias Civil e Militar de ambos os estados. Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão submetidos à análise técnica.

Leia Também

Investigação começou em concurso de Guarda Municipal

As investigações tiveram início em Alagoas, a partir da apuração de irregularidades no concurso para a Guarda Municipal de Rio Largo. Segundo o MPPE, as diligências apontaram que o grupo investigado utilizava diferentes estratégias e mecanismos para fraudar concursos públicos de forma reiterada.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as suspeitas não ficaram restritas a Rio Largo. Dois dos alvos dos mandados de prisão são investigados por uma suposta fraude da mesma natureza ocorrida recentemente em Pernambuco.

Acervo AMCS/MPPE
Dispositivos eletrônicos e documentos foram apreendidos durante a operação - Acervo AMCS/MPPE

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo a nota do MPPE, a atuação conjunta dos Ministérios Públicos dos dois estados buscou, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), identificar os responsáveis pelas fraudes e preservar a igualdade entre os candidatos e a lisura dos concursos públicos.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

O que pode e o que é proibido na campanha
SOCIEDADE

O que pode e o que é proibido na campanha
Magistrados lançam livro sobre Direito na atualidade
SOCIEDADE

Magistrados lançam livro sobre Direito na atualidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

Siga Eduardo Scofi