Operação mira grupo suspeito de fraudar concursos públicos em Pernambuco e Alagoas

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Ação cumpre três mandados de prisão e oito de busca e apreensão nos dois estados; investigação começou após suspeitas em um concurso de Alagoas

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Ministério Público de Alagoas (MPAL) deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Babet, contra uma organização criminosa investigada por fraudes em concursos públicos.

Em Pernambuco, são cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão no Recife e em cidades da Região Metropolitana e do Agreste. Em Alagoas, são cumpridos um mandado de prisão e dois de busca e apreensão.

A operação conta com apoio das Polícias Civil e Militar de ambos os estados. Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão submetidos à análise técnica.

Investigação começou em concurso de Guarda Municipal

As investigações tiveram início em Alagoas, a partir da apuração de irregularidades no concurso para a Guarda Municipal de Rio Largo. Segundo o MPPE, as diligências apontaram que o grupo investigado utilizava diferentes estratégias e mecanismos para fraudar concursos públicos de forma reiterada.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as suspeitas não ficaram restritas a Rio Largo. Dois dos alvos dos mandados de prisão são investigados por uma suposta fraude da mesma natureza ocorrida recentemente em Pernambuco.

Dispositivos eletrônicos e documentos foram apreendidos durante a operação - Acervo AMCS/MPPE

Segundo a nota do MPPE, a atuação conjunta dos Ministérios Públicos dos dois estados buscou, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), identificar os responsáveis pelas fraudes e preservar a igualdade entre os candidatos e a lisura dos concursos públicos.

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