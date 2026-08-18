Grupo de estrangeiros é preso por agiotagem e extorsão no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a polícia, colombianos e venezuelanos ofereciam empréstimos com pagamentos diários e juros elevados. Ameaças também eram feitas por telefone

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso, formado por estrangeiros, especializado em agiotagem e extorsão. As vítimas são comerciantes que atuam no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

A investigação começou em maio deste ano, após a delegacia do município receber denúncias relatando a atuação de colombianos e venezuelanos que ofereciam empréstimos com pagamentos diários e juros elevados.

As vítimas tinham dificuldade para quitar as dívidas em razão dos juros abusivos. Mesmo quando realizavam pagamentos em dinheiro ou por meio de Pix para contas de familiares ou terceiros, os cobradores alegavam que não havia comprovação e davam continuidade às cobranças.

A pressão sobre os comerciantes incluía visitas diárias aos estabelecimentos. O grupo utilizava motocicletas, capacetes e balaclavas e, segundo os relatos, intimidavam e humilhavam as vítimas. Quando o valor exigido não era pago, chegavam a consumir ou retirar produtos dos estabelecimentos.

As ameaças também eram feitas por meio de ligações e mensagens. As vítimas recebiam fotos de seus estabelecimentos, residências e familiares, em uma tentativa de demonstrar que estavam sendo monitoradas.

"Eles se utilizavam de artifícios muito violentos do ponto de vista da coação e da ameaça, mandando mensagens com fantasias de palhaços, armas de fogo e outros textos ameaçadores", declarou o delegado Altemar Mamede, em coletiva de imprensa.

Os investigadores conseguiram identificar pontos de atuação e a dinâmica utilizada pelo grupo, o que possibilitou a realização das primeiras prisões.

Até o momento, 14 pessoas foram presas. Também foram apreendidas nove motos, milhares de cartões utilizados para divulgação de empréstimos, dinheiro, celulares e mais de dez capacetes, entre outros materiais.

Conforme a apuração, havia pessoas responsáveis por financiar os empréstimos e coordenar a atividade, enquanto outras atuariam como supervisores de área, panfleteiros ou captadores e cobradores.

"Foi identificada uma estrutura muito bem elaborada. Existe o financiador, que seria o responsável por repassar o dinheiro aos supervisores. Esses supervisores coordenam os panfleteiros e captadores e, posteriormente, os cobradores, que passam a agir de forma ameaçadora quando as vítimas não conseguem pagar os valores exigidos", detalhou o delegado.