Homem é preso após tentar afogar companheira em praia de Olinda
Mulher de 49 anos foi encontrada desacordada na Praia do Quartel, na tarde do domingo (16). Suspeito foi autuado em flagrante por dois crimes
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Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após tentar afogar a companheira na Praia do Quartel, em Olinda, no Grande Recife, na tarde do domingo (16).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para a ocorrência, a vítima foi encontrada desacordada e recebeu atendimento da equipe, que realizou avaliação para verificar possíveis sinais de afogamento ou ferimentos.
Após recuperar a consciência e não apresentar lesões aparentes, mulher foi orientada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara.
A Polícia Militar de Pernambuco também foi acionada. Equipes do 1º Batalhão conseguiram prender o suspeito, que não teve o nome divulgado. Ele também precisou ser conduzido a uma unidade de saúde, após ser agredido por populares que presenciaram a ocorrência.
O efetivo interveio para controlar a situação e, após o atendimento hospitalar, o suspeito foi levado para à 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Olinda. Lá, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica.
Nesta segunda-feira (17), o homem foi encaminhado para audiência de custódia na Justiça.