Homem é preso após tentar afogar companheira em praia de Olinda

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Mulher de 49 anos foi encontrada desacordada na Praia do Quartel, na tarde do domingo (16). Suspeito foi autuado em flagrante por dois crimes

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Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após tentar afogar a companheira na Praia do Quartel, em Olinda, no Grande Recife, na tarde do domingo (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para a ocorrência, a vítima foi encontrada desacordada e recebeu atendimento da equipe, que realizou avaliação para verificar possíveis sinais de afogamento ou ferimentos.

Após recuperar a consciência e não apresentar lesões aparentes, mulher foi orientada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara.

A Polícia Militar de Pernambuco também foi acionada. Equipes do 1º Batalhão conseguiram prender o suspeito, que não teve o nome divulgado. Ele também precisou ser conduzido a uma unidade de saúde, após ser agredido por populares que presenciaram a ocorrência.

O efetivo interveio para controlar a situação e, após o atendimento hospitalar, o suspeito foi levado para à 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Olinda. Lá, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica.

Nesta segunda-feira (17), o homem foi encaminhado para audiência de custódia na Justiça.