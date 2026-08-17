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Segurança | Notícia

Homem é preso após tentar afogar companheira em praia de Olinda

Mulher de 49 anos foi encontrada desacordada na Praia do Quartel, na tarde do domingo (16). Suspeito foi autuado em flagrante por dois crimes

Por Raphael Guerra Publicado em 17/08/2026 às 14:58
Delegacia da Mulher em Olinda, onde crime foi registrado
Delegacia da Mulher em Olinda, onde crime foi registrado - PCPE/DIVULGAÇÃO

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Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após tentar afogar a companheira na Praia do Quartel, em Olinda, no Grande Recife, na tarde do domingo (16). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para a ocorrência, a vítima foi encontrada desacordada e recebeu atendimento da equipe, que realizou avaliação para verificar possíveis sinais de afogamento ou ferimentos.

Após recuperar a consciência e não apresentar lesões aparentes, mulher foi orientada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara.

A Polícia Militar de Pernambuco também foi acionada. Equipes do 1º Batalhão conseguiram prender o suspeito, que não teve o nome divulgado. Ele também precisou ser conduzido a uma unidade de saúde, após ser agredido por populares que presenciaram a ocorrência.

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O efetivo interveio para controlar a situação e, após o atendimento hospitalar, o suspeito foi levado para à 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Olinda. Lá, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica.

Nesta segunda-feira (17), o homem foi encaminhado para audiência de custódia na Justiça. 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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