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Cinco adolescentes suspeitos de estupro coletivo em escola no Cabo são apreendidos

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17). Investigação é referente às duas vítimas

Por Raphael Guerra Publicado em 17/08/2026 às 18:13
Polícia Civil cumpriu os mandados de busca e apreensão dos adolescentes
Polícia Civil cumpriu os mandados de busca e apreensão dos adolescentes - PCPE/DIVULGAÇÃO

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Os cinco adolescentes suspeitos de participação no estupro coletivo de duas estudantes numa sala de aula no no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, foram apreendidos nesta segunda-feira (17). A informação foi confirmada pela coluna Segurança com Polícia Civil de Pernambuco.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça a pedido da própria polícia, na semana passada. Os adolescentes foram encaminhados para uma unidade provisória da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

Na última semana, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho afastou o gestor da escola municipal onde os estupros coletivos ocorreram e demitiu um funcionário terceirizado. A decisão foi tomada depois da instauração de um procedimento administrativo para apuração dos fatos, diante da possível negligência de servidores públicos na segurança da unidade de ensino.

Os cinco estudantes suspeitos também estavam afastados. Já as duas alunas vítimas foram transferidas para outra escola municipal a pedido dos pais. 

O primeiro estupro coletivo ocorreu em 4 de julho deste ano, enquanto o segundo foi em 3 de agosto. Os nomes dos envolvidos e da escola não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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A primeira adolescente a denunciar o caso à polícia foi a vítima do estupro ocorrido em 3 de agosto. Ela contou que, no horário do intervalo, levou o lanche para comer na sala de aula. Ao entrar, foi surpreendida pelos colegas, que apagaram a luz, a agrediram e cometeram o ato infracional.

A advogada Luanny Porto afirmou à imprensa que a adolescente procurou a direção da escola após o crime, mas nenhuma providência teria sido tomada.

Após o caso ser revelado, a primeira vítima tomou coragem e denunciou também ter sido estuprada pelos mesmos colegas de sala.

A Prefeitura do Cabo argumentou que as estudantes estão recebendo atendimento especializado nas áreas psicossocial e de assistência social, no Programa Acolher. 

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), seis casos de estupro coletivo foram registrados em Pernambuco em 2026. Todas as vítimas são do sexo feminino e quatro delas com idades inferiores a 17 anos. 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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