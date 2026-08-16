Mãe pode ter direito à prisão domiciliar mesmo se estiver longe dos filhos, diz STJ
Caso analisado é referente ao de uma mulher presa em flagrante por tráfico de drogas no Paraná. Ela tem duas filhas menores de 12 anos
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A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o fato de uma mulher estar presa em um estado diferente daquele onde moram os filhos menores de 12 anos não impede, por si só, a concessão da prisão domiciliar, desde que estejam presentes os demais requisitos previstos na legislação processual.
Por maioria de votos, os ministros entenderam que a ausência física momentânea da mãe não pode ser considerada automaticamente como abandono dos filhos nem como prova de que seus cuidados não são necessários, sobretudo nessa faixa etária.
O caso envolve uma mulher presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma viagem de ônibus interestadual no Paraná.
Segundo o processo, foram encontradas 2 kg de maconha em tabletes, 0,978 kg de haxixe fracionado em dez porções e mais 50 gramas de maconha embalada na mochila dela. Depois do flagrante, a Justiça decretou a prisão preventiva.
A defesa informou que ela era mãe de duas meninas e pediu que a prisão preventiva fosse substituída pela domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP).
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O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) negou o pedido, ao considerar que as meninas estavam sob os cuidados da avó, que vivia em outro estado, e concluiu que não havia demonstração de que a presença da mãe fosse indispensável. Também levou em conta a quantidade expressiva de droga apreendida.
Ao recorrer ao STJ, a defesa argumentou que a permanência das crianças com a avó era uma solução emergencial adotada pela família para evitar que elas ficassem desassistidas. Segundo os advogados, isso não significava que os cuidados da mãe fossem dispensáveis.
Lei presume necessidade dos cuidados da mãe
O ministro Og Fernandes, cujo voto prevaleceu, afirmou que o fato de a mulher ter filhos menores de 12 anos atende ao requisito objetivo previsto no CPP.
O entendimento considera também uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF), no habeas corpus coletivo 143.641, que estabeleceu parâmetros para a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças.
Segundo o ministro, a prisão domiciliar só pode ser negada quando houver alguma das exceções previstas na legislação ou circunstâncias consideradas excepcionalíssimas, desde que apresentadas de forma fundamentada pela Justiça.
Para Fernandes, não é necessário provar que a mãe seja a única pessoa responsável pelos filhos ou que as crianças estejam efetivamente desamparadas. A necessidade dos cuidados maternos, nesse contexto, é presumida pela lei.
Ainda na avaliação do ministro, exigir esse tipo de comprovação criaria restrições que não estão previstas no Código de Processo Penal.
Prisão preventiva tem regras diferentes da execução da pena
O ministro também diferenciou o caso de situações em que a mulher já foi condenada e está cumprindo pena.
A exigência de demonstrar que a criança necessita de cuidados que somente a mãe poderia oferecer está prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que trata da possibilidade de prisão domiciliar durante o cumprimento da pena.
No caso analisado pelo STJ, porém, a mulher ainda estava presa preventivamente. Trata-se de uma medida cautelar anterior a uma eventual condenação e, portanto, submetida às regras específicas do artigo 318 do CPP.
O ministro destacou que o fato de a mulher não estar no mesmo estado das filhas quando foi presa não demonstra rompimento do vínculo ou abandono. A distância ocorreu em razão da viagem e, segundo o entendimento do colegiado, não pode ser usada para criar uma exigência não prevista em lei.
O STJ também analisou a quantidade de drogas apreendida. Embora tenha reconhecido a gravidade da acusação, Og Fernandes considerou que esse elemento, isoladamente, não era suficiente para impedir a prisão domiciliar.
O ministro destacou ainda que o crime atribuído à mulher não envolveu violência ou grave ameaça.