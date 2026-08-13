Por trás de paraísos em Pernambuco, crianças expostas à violência e à ausência de políticas públicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A poucos quilômetros de hotéis, praias e piscinas naturais, comunidades convivem com pobreza e acesso desigual a serviços essenciais à infância

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As piscinas naturais, os passeios de buggy e a diversidade gastronômica chamam a atenção de quem visita Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco. Principal cartão-postal do Estado, a praia recebe milhares de turistas todos os meses, mesmo no período mais chuvoso. Mas, a poucos quilômetros do paraíso, comunidades convivem com a pobreza e com o acesso desigual a serviços públicos essenciais, sobretudo para o desenvolvimento infantil.

Salinas, no distrito de Porto de Galinhas, é um exemplo dessa realidade. Há anos um grupo criminoso atua no território, impondo medo e a "lei do silêncio", enquanto moradores reclamam da precariedade na assistência à saúde, no saneamento e na educação. A violência também afeta a relação com as forças de segurança, marcada pelo temor, depois que uma operação resultou na morte de uma criança.

Heloysa Gabrielle, de 6 anos, brincava na rua quando foi atingida por um tiro na tarde de 30 de março de 2022. De acordo com denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), duas viaturas, com sete policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), perseguiam um suspeito que estava numa moto, na comunidade de Salinas.

O homem acabou batendo em um veículo estacionado. Tiros foram disparados contra o suspeito, que conseguiu fugir. Uma das balas atingiu a menina. A investigação do MPPE indicou que um agente do Bope foi o autor do disparo que matou Heloysa. Mais de quatro anos depois, ainda não houve julgamento.

Heloysa Gabrielle levou um tiro no peito enquanto brincava, na comunidade de Salinas, em Porto de Galinhas - ACERVO PESSOAL

A morte da criança provocou protestos em Porto de Galinhas, levou comércios a fechar as portas e fez centenas de turistas deixarem a praia às pressas. Enquanto moradores diziam estar indignados pela suposta violência policial, as forças de segurança alegavam que as ordens de mobilizações partiam de traficantes que queriam impor o poder.

O episódio expôs a força dos grupos criminosos na região — e o problema permanece mesmo após o reforço do policiamento e a presença constante do Bope.

O promotor de Justiça Higor Araújo, que atua em processos contra o crime organizado em Ipojuca, município onde Porto de Galinhas está localizado, reconheceu que Salinas continua sofrendo com a violência e com o temor de que criminosos dominem, de vez, a comunidade.

"Salinas é um local em que há dificuldade de ingresso das forças policiais. Não chega a ser inacessível, mas há uma dificuldade muito grande pela própria estruturação do território, bem como pela sua importância estratégica para as facções. Como todo local em que há ocupação do crime organizado, a maioria das pessoas é trabalhadora, de bem, e quer viver sem a presença da criminalidade, mas a gente verifica que há uma dominância ainda relativa da organização naquela comunidade", disse.

Araújo explicou que existe uma tentativa do poder paralelo de se sobrepor ao poder oficial do Estado, por isso a necessidade da presença da força armada e de políticas públicas para atender à população.

"As políticas públicas englobam a educação, a saúde, o saneamento, equipamentos culturais. Mas especialmente a política de segurança pública merece investimento especializado. Não existe segurança bem feita sem investimentos na inteligência e sem sufocamento das organizações criminosas, mas essa intervenção precisa ser feita com cuidado para não causar riscos às crianças e adolescentes, que são as pessoas mais vulneráveis e que, quando estão nas ruas ou mesmo em casa, podem ter uma resposta própria de autodefesa muito mais difícil", pontuou.

O promotor ressaltou que a presença de organizações criminosas muitas vezes impede o ingresso de políticas públicas nas comunidades. E que sem esse acesso à educação e à cultura, por exemplo, os riscos de crianças e adolescentes serem cooptados para o crime crescem. Higor destacou, ainda, a necessidade de políticas assistenciais "para garantir que as famílias não passem fome, não vivam na miséria".

A preocupação com o desenvolvimento infantil em territórios marcados pela violência é compartilhada pela cientista social Ana Maria Franca, coordenadora do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco.

"Não é normal ter medo de andar nas ruas, morrer ainda na adolescência ou presenciar o homicídio de familiares. Crianças e adolescentes devem ser protegidos e ter assegurado o direito à segurança, inclusive psicológica. Os dados do Instituto Fogo Cruzado apontam a Região Metropolitana do Recife (RMR) como um território onde a violência não apenas atinge os corpos de crianças e adolescentes, mas também atravessa a forma como constroem sua noção de humanidade. Que projeto de futuro é esse que permite que crianças cresçam sob o trauma?", questionou.

Na RMR, 54 adolescentes (na faixa etária entre 12 e 17 anos) e duas crianças (0 a 11 anos) foram baleados ao longo do primeiro semestre de 2026.

A violência, porém, não precisa atingir o corpo de uma criança para interferir em seu pleno desenvolvimento. Em territórios onde o medo, os tiros e a presença do crime fazem parte da rotina, crescer também pode significar aprender a conviver com a ameaça.

Ao menos 24 crianças e adolescentes presenciaram o homicídio ou a tentativa de homicídio de algum parente entre 1º de janeiro e 10 de agosto. Esse número não representa necessariamente a totalidade dos casos, já que considera apenas ocorrências noticiadas em veículos de imprensa do Estado.

"Presenciar assassinatos, se defrontar com corpos, manchas de sangue, no lugar em que se vive conduz a traumas tão cruéis que por muitas vezes são naturalizados e tantas vezes não percebidos pelas próprias pessoas. Infelizmente, seus efeitos não são facilmente superados", disse Diego Lima, sanitarista e doutor em Saúde Pública.

"Crescer em um território marcado pela violência traz fortes repercussões para o desenvolvimento da criança. Isso irá afetar profundamente as próximas etapas de sua vida, como a adolescência e a fase adulta. Mesmo as pessoas que conseguem escapar das consequências físicas de um cotidiano violento dificilmente escaparão dos efeitos psicológicos de tal exposição", complementou.

Comunidade de Salinas carece de serviços públicos para melhorar a vida da população - Wilson Silva/JC Imagem

Segundo Ana Cristina Fonseca, psicóloga e professora do Centro Universitário Frassineti do Recife (UniFafire), a infância é uma das fases mais importantes de desenvolvimento e estruturação física e psíquica da vida humana, sobretudo nos seis primeiros anos de vida.

"No desenvolvimento inicial, há a necessidade de um ambiente seguro que evite o estresse precoce e os traumas decorrentes de violência, pois nesse período se forma um roteiro através do qual vamos pautar nossos relacionamentos futuros e uma lente pela qual veremos o mundo. O que for vivenciado pela criança se tornará seu mapa de navegação para estabelecimento de vínculos e estruturação da personalidade", explicou.

Ana Cristina destacou que, em territórios marcados pela violência, os riscos de pessoas se envolverem com a criminalidade também aumentam. Por isso, é necessária a presença forte do Estado com políticas públicas para diminuir a vulnerabilidade.

"Se as possibilidades ofertadas se resumem a caminhos de violência e criminalidade, esses roteiros são potencializados. Por isso são importantes as políticas públicas, especialmente aquelas proporcionadas através da educação e da assistência social. Assim como existem os fatores que precipitam ou favorecem essa situação, há fatores protetores que podem minimizar esse risco, como participação em atividades culturais, esportivas, de prática religiosa", disse.

Diante da necessidade de dar maior atenção aos primeiros anos de vida, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) tem cobrado das prefeituras a criação de Planos Municipais pela Primeira Infância.

Os resultados publicados no início de 2026 apontaram para um avanço na formalização jurídica, saltando de 51 para 116 municípios pernambucanos. No entanto, conforme observado pelo TCE-PE, essa aprovação legal não assegura a implementação prática dessas políticas, sobretudo pela deficiência das prefeituras na execução e acompanhamento das ações.

Ipojuca é um dos municípios que não contam com um plano para a área.

O Índice Município Amigo da Primeira Infância (IMAPI), ferramenta que avalia o desempenho das 5.570 cidades brasileiras na oferta de ambientes e políticas públicas voltados ao desenvolvimento infantil, com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF, mostra o tamanho do desafio para Ipojuca.

Na área da saúde, o município tem desempenho avaliado como baixo e está em 4.264º lugar entre as 5.570 cidades brasileiras. No quesito nutrição, 1.043º lugar. Já na aprendizagem inicial está em 2.847º.

Questionada pela reportagem sobre a criação do plano voltado à primeira infância, a Prefeitura de Ipojuca não se pronunciou. Mas destacou ações na área de educação e saúde para os moradores de Salinas.

Em relação à educação, a gestão disse que a região dispõe da Escola Municipal de Educação Infantil de Porto de Galinhas e da Escola Municipal Professora Amara Josefa da Silva. Já na Vila de Porto de Galinhas, funciona a Escola Municipal Manoel Luiz Cavalcanti Uchoa.

Sobre a assistência à saúde, a gestão disse que a localidade é atendida por uma Unidade de Saúde da Família que conta com dois médicos, dois enfermeiros, dois dentistas, dois técnicos de enfermagem, dois auxiliares de saúde bucal e 12 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A estrutura dispõe de farmácia e sala de vacinação.

Uma Academia da Saúde e uma praça também estão em fase de implementação em Salinas, com a meta de ampliar os espaços destinados às atividades físicas, lazer, convivência e promoção da qualidade de vida.

No Litoral Norte, outro cartão-postal marcado pela violência

Ilha de Itamaracá é considerado o principal cartão-postal do Litoral Norte de Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

No Litoral Norte de Pernambuco, a Ilha de Itamaracá viveu seu auge nos anos 1990. Hotéis e casas de veraneio eram bastante disputados meses antes da alta temporada, favorecendo o comércio local e os investimentos. Mas, ao longo dos anos, a ilha perdeu grande parte desse movimento, enquanto problemas de infraestrutura e a falta de recursos públicos passaram a se tornar mais evidentes.

Em meio a esse cenário, nos últimos anos, o crime organizado se instalou no município e tenta ocupar territórios para expandir o mercado de drogas e aumentar os lucros. A população, refém do medo, sofre com essas consequências.

Em fevereiro de 2024, isso ficou ainda mais evidente com as mortes de duas crianças em menos de uma semana, como resultado da guerra entre grupos criminosos rivais. Uma das vítimas foi Jackson Kovalick Dantas Silva, de 10 anos.

O menino estava dormindo com a mãe e outros irmãos, quando teve a casa invadida, na comunidade da Biquinha, por homens armados. O grupo já chegou atirando. Jackson morreu na hora, enquanto mais duas crianças ficaram feridas. Um adolescente apreendido dias depois por suspeita de participação na morte revelou que aqueles tiros foram encomendados como vingança pelo homicídio de um bebê, praticado por outro grupo criminoso no mesmo mês.

Jackson Kovalick Dantas Silva, de 10 anos, foi assassinado a tiros enquanto dormia com a mãe e irmãos, em Itamaracá - Acervo pessoal

Uma das organizações criminosas que atuam na Ilha de Itamaracá é a mesma que exerce poder em comunidades de Porto de Galinhas, conforme apontam investigações policiais.

E os episódios em Itamaracá revelam que os riscos para crianças e adolescentes vão além da possibilidade de serem vítimas da violência. Em localidades onde faltam políticas públicas e sobram conflitos, o próprio desenvolvimento pode ser afetado, enquanto a presença da criminalidade amplia a vulnerabilidade à cooptação.

Mestra em Educação e integrante do Conselho Gestor do Fórum de Educação Infantil de Pernambuco e de Olinda, Cida Freire reiterou que o território onde a criança cresce influencia o desenvolvimento dela e futuras escolhas.

"Se a criança está exposta a um ambiente de violência, isso vai interferir na sua capacidade de aprender, justamente porque ao invés de estar preocupada com as descobertas, ela vai estar envolvida em se proteger. E estudos evidenciam que a primeira infância é uma experiência de vida muito potente para o desenvolvimento da criança, por isso que o Estado e a família devem intervir para garantir que essa criança esteja fortalecida. É um direito dela se desenvolver plenamente desde a mais tenra idade e não ser abandonada para mais tarde ter políticas que possam remediar o que ela não teve", avaliou.

Cida reforçou que a creche e a pré-escola integram a primeira etapa da educação básica e são fundamentais para a infância por serem um espaço acolhedor, seguro, para que elas possam adquirir conhecimento, conviver e se expressar, rompendo com violências que porventura estejam vivendo.

"É o espaço em que há profissionais competentes para que a criança possa se sentir fortalecida emocionalmente, socialmente. O professor é imprescindível no processo educacional, justamente por essa condição sensível de estar atento ao outro, de olhar de forma empática, respeitosa."

"Estudos evidenciam que a primeira infância é uma experiência de vida muito potente para o desenvolvimento da criança", afirma Cida Freire - ARTUR BORBA/JC IMAGEM

Apesar de as creches terem papel fundamental para o desenvolvimento na primeira infância, sobretudo para quem vive em situação de vulnerabilidade, municípios brasileiros mantêm baixas taxas de atendimento.

"A lei do Plano Nacional de Educação determina que a taxa tem que ser de 50% para crianças até 3 anos de idade, mas há municípios que muitas vezes não chegam a 10%. Às vezes nem tem atendimento em creche, impedindo que essa política estruturante cumpra a função social na vida dessas crianças", pontuou Cida Freire.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2022) mostram que Pernambuco tem 841.894 crianças de 0 a 6 anos, o equivalente a 9,29% da população estadual — índice superior à média nacional, de 8,92%.

No Estado, a taxa de atendimento em creches de crianças de até 3 anos é de 27,36%, enquanto a média nacional é de 38,28%. Entre as crianças de 4 a 5 anos, o índice estadual é de 80,73%. Nacionalmente, 84,80%. Os dados são referentes ao ano de 2025.

Estatísticas sobre creches em Pernambuco - ARTE

Até março deste ano, a Ilha de Itamaracá não contava com creche. A primeira, com capacidade para receber até 330 crianças, foi entregue pelo governo estadual.

"É consenso entre os estudos na área da saúde e da educação que os primeiros anos de vida possuem um fator preponderante no processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, possuindo essa fase grande repercussão na vida adulta", sinalizou Diego Lima, sanitarista e doutor em Saúde Pública.

Para além das creches, o especialista citou a importância de acesso à saúde na primeira infância, direito básico que nem sempre é garantido em territórios marcados pela violência.

"As situações de violência no território influenciam desde a realização de consultas até o acesso à vacinação e a imunização, para além de traumas e estigmas que acompanharão de alguma maneira a criança por grande parte de sua vida. Uma primeira infância saudável requer um convívio seguro com os pais e cuidadores, o acesso à alimentação, assistência à saúde, lazer e moradia", reforçou.

Na avaliação de Lima, as políticas públicas, associadas à valorização de estratégias de resistência e produção de cultura, são fundamentais para transformar a realidade de quem vive em territórios violentos. "Nos apontam indicativos de melhor conhecimento e enfrentamento a esse cenário."

Nos indicadores do IMAPI, o desempenho da Ilha de Itamaracá em relação à saúde na primeira infância é considerado baixo. Aparece em 3.588º lugar no ranking dos municípios brasileiros. O resultado é ainda pior quando avaliada a aprendizagem inicial: 4.131º. Já o índice de nutrição é avaliado como alto: 454º lugar.

A Prefeitura da Ilha de Itamaracá também não conta com o Plano Municipal pela Primeira Infância.

Questionada pela reportagem, a gestão municipal afirmou que conta com o programa Criança Feliz, voltado ao acompanhamento e desenvolvimento desse público, além da rede socioassistencial composta por CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Conselho Tutelar.

"Especificamente na Biquinha, a população conta atualmente com uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O bairro é atendido pela rede socioassistencial municipal, que atua de forma descentralizada no atendimento aos territórios", disse a gestão, em nota.

Na área de educação, a Prefeitura argumentou que houve a renovação de 100% da frota de ônibus escolares e que há previsão de reformas nas unidades de ensino, a exemplo da que já houve no bairro do Sossego.

Ações de prevenção à violência

Diante dos indicadores de violência, o governo estadual afirmou que também tem ampliado ações de prevenção e proteção das crianças e adolescentes nos territórios com maior incidência de criminalidade.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) citou, por exemplo, os Núcleos Estaduais de Prevenção Social (NEPS), unidades descentralizadas que concentram serviços a partir da perspectiva da Segurança Cidadã.

"Entre as ações desenvolvidas estão os serviços de mediação de conflitos e atividades de escuta e orientação, realizadas em articulação com profissionais, famílias e parceiros da rede para fortalecer os vínculos comunitários e proteger os territórios", pontuou. Há dez unidades no Estado.

Em relação às ações para a primeira infância, o governo estadual aprovou, em março deste ano, o primeiro Plano Decenal Estadual, organizado em dez eixos, com foco na saúde materno-infantil, assistência social, segurança alimentar, educação, cultura e lazer, enfrentamento ao racismo, entre outros.

Plano Decenal da Primeira Infância prevê ações integradas a partir de dez eixos definidos - Miva Filho/Secom

A promessa é de melhor articulação com os municípios e monitoramento contínuo para redução de desigualdades e situações de vulnerabilidade.

Para além das ações do Estado, Cida Freire lembrou que a responsabilidade pela primeira infância precisa ser compartilhada por todos. "Família, escola e sociedade. A criança é prioridade absoluta e todos devem ser guardiões dela, dando suportes de apoio para que se possa garantir que ela seja protegida de diferentes violências."

