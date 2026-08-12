Correria e tiros geram noite de pânico entre moradores e comerciantes em Setúbal

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De acordo com relatos de moradores e testemunhas, o grupo teria promovido uma tentativa de arrastão — percorrendo diversas vias da área na Zona Sul

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Uma noite de medo e insegurança movimentou as ruas de Setúbal, na Zona Sul do Recife, no fim desta terça-feira (11). Um grupo numeroso de suspeitos provocou correria, tumulto e relatos de disparos de arma de fogo, assustando quem passava pelo local e quem reside na região.

De acordo com moradores e testemunhas, o grupo teria promovido uma tentativa de arrastão — percorrendo diversas vias importantes da localidade. A movimentação suspeita teve início na Rua Sá e Souza e seguiu em direção a vias como a Rua Luiz Inácio Pessoa de Melo, por volta das 20h30.

Em pânico, pessoas que transitavam pela área buscaram abrigo em estabelecimentos comerciais e edifícios da região. A rota do grupo seguiu em direção à Avenida Barão de Souza Leão, passando em frente a pontos conhecidos como o ponto de táxi de Setúbal, a Drogaria Setúbal e as proximidades da Academia Vip Fitness.

Diante do tumulto, equipes da Polícia Militar foram acionadas para conter a ação e realizar buscas no perímetro. Durante o cerco policial, ainda conforme o relato de populares, suspeitos teriam sido localizados e detidos na Rua Cônego Romeu.

Apesar do susto, dos relatos de barulho de tiros e do clima de insegurança, os órgãos oficiais de segurança pública não detalharam, até a publicação desta matéria, o ocorrido nem mesmo o saldo da ação policial que reprimiu a ação criminosa.