fechar
Segurança | Notícia

Correria e tiros geram noite de pânico entre moradores e comerciantes em Setúbal

De acordo com relatos de moradores e testemunhas, o grupo teria promovido uma tentativa de arrastão — percorrendo diversas vias da área na Zona Sul

Por JC Publicado em 12/08/2026 às 0:18 | Atualizado em 12/08/2026 às 0:30
Abordagem policial a suspeitos após suposto arrastão nas ruas de Setúbal
Abordagem policial a suspeitos após suposto arrastão nas ruas de Setúbal - CORTESIA

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma noite de medo e insegurança movimentou as ruas de Setúbal, na Zona Sul do Recife, no fim desta terça-feira (11). Um grupo numeroso de suspeitos provocou correria, tumulto e relatos de disparos de arma de fogo, assustando quem passava pelo local e quem reside na região.

De acordo com moradores e testemunhas, o grupo teria promovido uma tentativa de arrastão — percorrendo diversas vias importantes da localidade. A movimentação suspeita teve início na Rua Sá e Souza e seguiu em direção a vias como a Rua Luiz Inácio Pessoa de Melo, por volta das 20h30.

Em pânico, pessoas que transitavam pela área buscaram abrigo em estabelecimentos comerciais e edifícios da região. A rota do grupo seguiu em direção à Avenida Barão de Souza Leão, passando em frente a pontos conhecidos como o ponto de táxi de Setúbal, a Drogaria Setúbal e as proximidades da Academia Vip Fitness.

Diante do tumulto, equipes da Polícia Militar foram acionadas para conter a ação e realizar buscas no perímetro. Durante o cerco policial, ainda conforme o relato de populares, suspeitos teriam sido localizados e detidos na Rua Cônego Romeu.

Apesar do susto, dos relatos de barulho de tiros e do clima de insegurança, os órgãos oficiais de segurança pública não detalharam, até a publicação desta matéria, o ocorrido nem mesmo o saldo da ação policial que reprimiu a ação criminosa. 

Leia também

Livro destaca carreira de Eleumar Martorelli
SOCIEDADE

Livro destaca carreira de Eleumar Martorelli
Alunos de Direito criaram o dia de não pagar as contas
SOCIEDADE

Alunos de Direito criaram o dia de não pagar as contas

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.