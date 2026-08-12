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Briga generalizada em Setúbal foi marcada pelas redes sociais, avalia PM

Doze adultos e seis adolescentes foram detidos e levados para delegacias na noite da terça-feira (11). Moradores, em pânico, denunciaram arrastões

Por Raphael Guerra Publicado em 12/08/2026 às 10:18 | Atualizado em 12/08/2026 às 10:27
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A briga generalizada registrada na noite da terça-feira (11) em Setúbal, na Zona Sul do Recife, foi marcada por grupos rivais pelas redes sociais. A constatação foi da Polícia Militar, que enviou efetivo ao local e conseguiu deter 12 adultos e seis adolescentes após denúncias de supostos arrastões. 

De acordo com testemunhas, a movimentação teve início na Rua Sá e Souza e seguiu em direção a vias como a Rua Luiz Inácio Pessoa de Melo, por volta das 20h30. Nas proximidades do Parque Dona Lindu, as confusões ganharam maior proporção, assustando moradores, que registraram as cenas em vídeos. 

Em pânico, pessoas que transitavam pela área buscaram abrigo em estabelecimentos comerciais e edifícios próximos. A rota do grupo seguiu em direção à Avenida Barão de Souza Leão.

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Por volta das 21h, viaturas da PM chegaram ao local para averiguação das denúncias. Parte dos suspeitos conseguiu fugir. 

"Não foram constatados elementos que confirmassem a prática de 'arrastões'.  Contudo, foi apurado que os envolvidos teriam se reunido por meio de redes sociais com o objetivo de promover brigas e confrontos em via pública, situação que poderia comprometer a ordem pública e oferecer risco à integridade física dos envolvidos e de terceiros", descreveu comunicado interno da Polícia Militar. 

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Doze homens foram detidos e conduzidos à Delegacia de Boa Viagem, onde houve a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor deles. Todos foram liberados em seguida. 

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como "rixa". 

Além disso, seis adolescentes foram apreendidos. Em companhia dos responsáveis legais, foram encaminhados a uma unidade especializada do Departamento de Policia da Criança e do Adolescente (DPCA).

Não houve o registro de vítimas e de apreensões, segundo a PM.

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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