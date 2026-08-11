Estupro coletivo: estudantes suspeitos foram afastados de escola no Cabo de Santo Agostinho

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Secretaria Municipal de Educação atendeu ao pedido de familiares das duas vítimas de 14 anos. Elas também foram transferidas para outra unidade

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Os estudantes suspeitos de participação no estupro coletivo de duas adolescentes de 14 anos foram afastados da escola municipal do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A decisão da Secretaria Municipal de Educação atendeu ao pedido de familiares das vítimas.

Segundo relatos das vítimas à polícia, os estupros coletivos ocorreram em sala de aula. O primeiro caso foi em 4 de julho, enquanto o segundo foi em 3 de agosto. Os autores teriam sido os mesmos estudantes, já identificados.

As vítimas, ainda sem condições de retornarem às aulas, foram transferidas para outra unidade de ensino. Os nomes dos envolvidos e da escola onde os crimes ocorreram não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Mesmo diante da gravidade do caso e da nítida falta de segurança na escola municipal, o prefeito do Cabo, Lula Cabral, permanece em silêncio sobre o assunto. Nenhum servidor foi afastado ou punido até agora.

A primeira adolescente a denunciar o caso à polícia foi a vítima do estupro coletivo na semana passada. Ela contou que, no horário do intervalo, levou o lanche para comer na sala de aula. Ao entrar, foi surpreendida pelos colegas, que apagaram a luz, a agrediram e cometeram o estupro coletivo.

A advogada Luanny Porto afirmou à imprensa que a adolescente procurou a direção da escola após o crime, mas nenhuma providência teria sido tomada.

Após o caso ser revelado, a outra estudante (do dia 4 de julho) tomou coragem e denunciou também ter sido estuprada pelos mesmos colegas de sala.

A investigação da Polícia Civil ainda não tem prazo para ser concluída. Os suspeitos não foram apreendidos.

Em nota, a Prefeitura do Cabo argumentou que as estudantes estão recebendo atendimento especializado nas áreas psicossocial e de assistência social, no Programa Acolher.

Também foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos. A gestão negou ter havido omissão por parte da escola ou da Secretaria Municipal de Educação em relação ao caso.

Segundo a prefeitura, "as providências administrativas pertinentes serão adotadas de acordo com os fatos apurados e com a orientação dos órgãos jurídicos e competentes".

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), seis casos de estupro coletivo foram registrados em Pernambuco em 2026. Todas as vítimas são do sexo feminino e quatro delas com idades inferiores a 17 anos.