Estupro coletivo: estudantes suspeitos foram afastados de escola no Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Educação atendeu ao pedido de familiares das duas vítimas de 14 anos. Elas também foram transferidas para outra unidade
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Os estudantes suspeitos de participação no estupro coletivo de duas adolescentes de 14 anos foram afastados da escola municipal do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A decisão da Secretaria Municipal de Educação atendeu ao pedido de familiares das vítimas.
Segundo relatos das vítimas à polícia, os estupros coletivos ocorreram em sala de aula. O primeiro caso foi em 4 de julho, enquanto o segundo foi em 3 de agosto. Os autores teriam sido os mesmos estudantes, já identificados.
As vítimas, ainda sem condições de retornarem às aulas, foram transferidas para outra unidade de ensino. Os nomes dos envolvidos e da escola onde os crimes ocorreram não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Mesmo diante da gravidade do caso e da nítida falta de segurança na escola municipal, o prefeito do Cabo, Lula Cabral, permanece em silêncio sobre o assunto. Nenhum servidor foi afastado ou punido até agora.
A primeira adolescente a denunciar o caso à polícia foi a vítima do estupro coletivo na semana passada. Ela contou que, no horário do intervalo, levou o lanche para comer na sala de aula. Ao entrar, foi surpreendida pelos colegas, que apagaram a luz, a agrediram e cometeram o estupro coletivo.
A advogada Luanny Porto afirmou à imprensa que a adolescente procurou a direção da escola após o crime, mas nenhuma providência teria sido tomada.
Após o caso ser revelado, a outra estudante (do dia 4 de julho) tomou coragem e denunciou também ter sido estuprada pelos mesmos colegas de sala.
A investigação da Polícia Civil ainda não tem prazo para ser concluída. Os suspeitos não foram apreendidos.
Em nota, a Prefeitura do Cabo argumentou que as estudantes estão recebendo atendimento especializado nas áreas psicossocial e de assistência social, no Programa Acolher.
Também foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos. A gestão negou ter havido omissão por parte da escola ou da Secretaria Municipal de Educação em relação ao caso.
Segundo a prefeitura, "as providências administrativas pertinentes serão adotadas de acordo com os fatos apurados e com a orientação dos órgãos jurídicos e competentes".
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De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), seis casos de estupro coletivo foram registrados em Pernambuco em 2026. Todas as vítimas são do sexo feminino e quatro delas com idades inferiores a 17 anos.