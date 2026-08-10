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Segurança | Notícia

Feminicídio: 14% das vítimas em Pernambuco foram mortas menos de um mês após aplicação da medida protetiva

Análise de processos no País, entre 2024 e 2025, indicou que 32,4% das mulheres tinham medida protetiva contra os autores do feminicídio

Por Raphael Guerra Publicado em 10/08/2026 às 10:27 | Atualizado em 10/08/2026 às 12:51
Medidas protetivas não bastam para evitar os feminicídios, conclui pesquisa do CNJ
Medidas protetivas não bastam para evitar os feminicídios, conclui pesquisa do CNJ - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

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A Justiça brasileira está mais ágil na análise dos pedidos de medida protetiva de urgência - com respostas em menos de 24 horas em mais da metade dos casos. Apesar disso, essa proteção não tem sido suficiente para evitar os casos de feminicídio.

Essa foi a conclusão da pesquisa "Feminicídio e Medidas Protetivas de Urgência", apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que analisou mais de 10 mil processos no País entre os anos de 2024 e 2025. 

A pesquisa identificou 269 ações penais relacionadas a feminicídio no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) nesse período. Em 70% dos casos, havia dados sobre as vítimas, sendo possível apontar que 62 delas (ou seja, 33%) tinham medida protetiva de urgência concedida contra o réu.

Outro dado, ainda mais alarmante, mostrou como a rede de proteção precisa ser ampliada para garantir mais segurança às mulheres que sofrem violência doméstica no Estado: 14% das vítimas perderam a vida menos de um mês após a aplicação da medida protetiva. 

O tempo foi calculado a partir do dia em que a medida foi concedida até o dia em que o processo de feminicídio foi ajuizado.

O resultado é um pouco acima da média nacional. A análise do CNJ abrangeu 10.063 processos que constavam da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud). Desse total, 5.144 (51%, aproximadamente) continham dados da vítima do feminicídio.

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Nesse grupo analisado, 3.449 vítimas (67%) não tinham medida anterior contra o réu. Outras 1.669, correspondentes a 32,4%, tinham medida protetiva contra ele.

A pesquisa mostrou também que, entre os casos analisados, 587 vítimas (11,4%) já figuravam em outras ações penais ou procedimentos investigatórios contra o mesmo réu, embora não tivessem medida protetiva anterior contra ele. Outras 316 (6,1%) haviam obtido medida contra outro réu anteriormente.

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APLICAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA

O estudo indicou que aproximadamente 53% das medidas protetivas foram concedidas pelo Judiciário brasileiro no mesmo dia da solicitação. O prazo previsto pela Lei Maria da Penha, que completou 20 anos, é de até 48 horas. 

Nos casos de violência doméstica que resultaram em feminicídio, a pesquisa identificou que 57,6% das vítimas tiveram as medidas protetivas concedidas em menos de 24 horas. Mesmo assim, isso não bastou para que elas perdessem a vida. 

No caso de Pernambuco, 82% das vítimas de feminicídio tiveram as medidas aplicadas em menos de dois dias. 

"Somente conhecendo o fenômeno, podemos compreender melhor os desafios e pensar em soluções mais adequadas às diferentes realidades", declarou a juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Suzana Massako, durante apresentação dos resultados do estudo. 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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