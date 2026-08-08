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Segurança | Notícia

Operação da PM remove barricadas em comunidades de Olinda

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, foram apreendidas duas capas de colete, 40 pedras de crack, R$ 525 em espécie e uma balaclava

Por JC Publicado em 08/08/2026 às 11:25 | Atualizado em 08/08/2026 às 11:28
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Viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) - TV Jornal Interior

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Uma ação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), deflagrada na última sexta-feira (7), removeu barricadas e entulhos que obstruem as vias de acesso às comunidades V8 e V9, em Olinda.

A Operação V8/V9 teve apoio da Prefeitura e restabeleceu o acesso de veículos de emergência e particulares na área.

De acordo com a PM, a ação teve como objetivos a intensificação do policiamento ostensivo, a realização de incursões e diligências e a recuperação do acesso das comunidades.

Durante as ações, foram apreendidas duas capas de colete, 40 pedras de crack, R$ 525 em espécie e uma balaclava. O material apreendido foi encaminhado à DEPMUL para a adoção das medidas cabíveis.

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