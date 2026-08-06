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Segurança | Notícia

Polícia apura furto de pelo menos 15 armas de fogo em clube de tiro no Grande Recife

Corporação afirmou que identificou e prendeu um suspeito pelo crime, ocorrido em São Lourenço da Mata, na madrugada da quarta-feira (5)

Por Raphael Guerra Publicado em 06/08/2026 às 11:11 | Atualizado em 06/08/2026 às 13:01
Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE), em São Lourenço da Mata, onde armas de fogo foram furtadas
Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE), em São Lourenço da Mata, onde armas de fogo foram furtadas - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

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Um clube de tiro localizado em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foi alvo de arrombamento e furto de pelo menos 15 armas de fogo na madrugada da quarta-feira (5). A Polícia Civil informou que iniciou a investigação e que um suspeito foi preso.

Segundo informações preliminares, os autores do crime tiveram acesso ao Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE), próximo à Arena de Pernambuco, por uma área de matagal, onde cortaram a fiação de energia elétrica e do sistema de segurança eletrônica do estabelecimento.

Na ação, foram subtraídas armas de fogo que pertencem ao clube e também a frequentadores. 

Durante a apuração, policiais militares identificaram um veículo Fiat Mobi perto do clube de tiro. O motorista tentou fugir, mas acabou detido. No carro foram encontrados um carregador de pistola calibre 9mm, cinco munições do mesmo calibre, celulares e outros objetos. O suspeito foi levado para a Delegacia de Camaragibe, onde foi autuado em flagrante. 

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Em depoimento, declarou que receberia R$ 150 pelo transporte de três pessoas até as proximidades do clube de tiro e também para o resgate deles. 

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Em nota, a Polícia Civil informou que "as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos, bem como recuperar os materiais subtraídos".

GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM
Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE), em São Lourenço da Mata, onde armas de fogo foram furtadas - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Disse ainda que "outras informações serão divulgadas em momento oportuno, a fim de não comprometer o andamento das investigações". 

Nas redes sociais, o clube de tiro informou que iria permanecer sem funcionar nesta quinta-feira (6). 

A instituição disse que está colaborando com os órgãos responsáveis, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso. 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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