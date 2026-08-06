Polícia apura furto de pelo menos 15 armas de fogo em clube de tiro no Grande Recife

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Corporação afirmou que identificou e prendeu um suspeito pelo crime, ocorrido em São Lourenço da Mata, na madrugada da quarta-feira (5)

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Um clube de tiro localizado em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foi alvo de arrombamento e furto de pelo menos 15 armas de fogo na madrugada da quarta-feira (5). A Polícia Civil informou que iniciou a investigação e que um suspeito foi preso.

Segundo informações preliminares, os autores do crime tiveram acesso ao Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE), próximo à Arena de Pernambuco, por uma área de matagal, onde cortaram a fiação de energia elétrica e do sistema de segurança eletrônica do estabelecimento.

Na ação, foram subtraídas armas de fogo que pertencem ao clube e também a frequentadores.

Durante a apuração, policiais militares identificaram um veículo Fiat Mobi perto do clube de tiro. O motorista tentou fugir, mas acabou detido. No carro foram encontrados um carregador de pistola calibre 9mm, cinco munições do mesmo calibre, celulares e outros objetos. O suspeito foi levado para a Delegacia de Camaragibe, onde foi autuado em flagrante.

Em depoimento, declarou que receberia R$ 150 pelo transporte de três pessoas até as proximidades do clube de tiro e também para o resgate deles.

Em nota, a Polícia Civil informou que "as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos, bem como recuperar os materiais subtraídos".

Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE), em São Lourenço da Mata, onde armas de fogo foram furtadas - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Disse ainda que "outras informações serão divulgadas em momento oportuno, a fim de não comprometer o andamento das investigações".

Nas redes sociais, o clube de tiro informou que iria permanecer sem funcionar nesta quinta-feira (6).

A instituição disse que está colaborando com os órgãos responsáveis, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso.