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Segurança | Notícia

Congresso no Recife recebe profissionais que atuaram em crimes de repercussão nacional

A 11ª edição do VOX Criminal será realizada nesta sexta-feira e sábado (dias 7 e 8) no Riomar Recife. Haverá ainda simulação de perícia de crime

Por JC Publicado em 06/08/2026 às 13:37
Programação do congresso contará com mais de 70 palestrantes, entre advogados e peritos criminais
Programação do congresso contará com mais de 70 palestrantes, entre advogados e peritos criminais - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

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Profissionais que atuaram na investigação e na defesa de autores de crimes de repercussão nacional vão participar da 11ª edição do VOX Criminal (Lei, Mente e Prova), que será realizada nesta sexta-feira e sábado (dias 7 e 8) no Riomar Recife, no bairro do Pina. 

Distribuído em três auditórios simultâneos com mais de 70 palestrantes, a programação abordará temas como facções criminosas, novas tecnologias de espionagem e cibersegurança, técnicas de sustentação oral no Tribunal do Júri e Transtornos da Personalidade Antissocial (TPAS). 

Uma novidade será a encenação prática de uma cena de crime. Peritos vão demonstrar o passo a passo de como funciona o isolamento, a busca por vestígios invisíveis, luminol e outros materiais. A demonstração ocorrerá no hall de entrada do evento, dentro da área de exposições, na sexta-feira, das 15h às 19h.

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"O objetivo da encenação é desmistificar o trabalho da Polícia Científica e mostrar à sociedade e aos operadores do Direito como o rigor da prova material é o verdadeiro pilar que evita equívocos judiciais e garante a punição justa dos culpados", destaca Ana Paula Dantas, diretora-geral do evento.

A atividade será realizada em parceria com o Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado de Pernambuco (Sinprocrim). 

O Congresso, realizado pelo IUEJ (Instituto Unificado de Ensino Jurídico), terá palestras com profissionais que atuaram em casos como o da morte do menino Henry Borel, Canibais de Garanhuns (PE) e Adélio Bispo (autor do atentado a Jair Bolsonaro). 

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Mais informações sobre valores dos ingressos e inscrição estão disponíveis no site www.voxcriminal.com.br/recife-2026. Ou pelo Instagram @voxcriminal. 

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