Congresso no Recife recebe profissionais que atuaram em crimes de repercussão nacional

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A 11ª edição do VOX Criminal será realizada nesta sexta-feira e sábado (dias 7 e 8) no Riomar Recife. Haverá ainda simulação de perícia de crime

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Profissionais que atuaram na investigação e na defesa de autores de crimes de repercussão nacional vão participar da 11ª edição do VOX Criminal (Lei, Mente e Prova), que será realizada nesta sexta-feira e sábado (dias 7 e 8) no Riomar Recife, no bairro do Pina.

Distribuído em três auditórios simultâneos com mais de 70 palestrantes, a programação abordará temas como facções criminosas, novas tecnologias de espionagem e cibersegurança, técnicas de sustentação oral no Tribunal do Júri e Transtornos da Personalidade Antissocial (TPAS).

Uma novidade será a encenação prática de uma cena de crime. Peritos vão demonstrar o passo a passo de como funciona o isolamento, a busca por vestígios invisíveis, luminol e outros materiais. A demonstração ocorrerá no hall de entrada do evento, dentro da área de exposições, na sexta-feira, das 15h às 19h.

"O objetivo da encenação é desmistificar o trabalho da Polícia Científica e mostrar à sociedade e aos operadores do Direito como o rigor da prova material é o verdadeiro pilar que evita equívocos judiciais e garante a punição justa dos culpados", destaca Ana Paula Dantas, diretora-geral do evento.

A atividade será realizada em parceria com o Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado de Pernambuco (Sinprocrim).

O Congresso, realizado pelo IUEJ (Instituto Unificado de Ensino Jurídico), terá palestras com profissionais que atuaram em casos como o da morte do menino Henry Borel, Canibais de Garanhuns (PE) e Adélio Bispo (autor do atentado a Jair Bolsonaro).

Mais informações sobre valores dos ingressos e inscrição estão disponíveis no site www.voxcriminal.com.br/recife-2026. Ou pelo Instagram @voxcriminal.