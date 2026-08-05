Torres de vigilância espalhadas pelo Grande Recife terão QRCode para solicitação de medida protetiva

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Iniciativa é uma parceria entre o TJPE e a empresa Qualiport para agilizar o pedido de proteção para as mulheres que sofrem violência doméstica

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As torres de vigilância privadas, cada vez mais comuns pelas ruas e avenidas do Grande Recife, agora ganham mais uma função. Elas contarão com mensagens e um QRCode para que as mulheres vítimas de violência doméstica possam acessar pelo celular um serviço do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e solicitar uma medida protetiva de urgência.

O termo de cooperação técnica com a Qualiport, empresa responsável pela operação de mais de 650 torres, foi assinado durante solenidade no Palácio da Justiça, no Recife, nesta quarta-feira (5).

De acordo com o TJPE, as torres também terão material informativo com orientações sobre a rede de proteção às vítimas e com o número 190, da Polícia Militar, para que elas entrem em contato em caso de urgência.

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A iniciativa integra as ações de prevenção previstas na Lei Maria da Penha, que está completando 20 anos.

"É mais um serviço para chegar perto das mulheres. Desde ano passado, o tribunal lançou a medida protetiva eletrônica, que é solicitada pelo site e imediatamente um juiz faz a análise do pedido", disse a juíza Ana Mota, titular da 1ª Vara de Medida Protetiva de Urgência do TJPE.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 22.922 queixas de violência doméstica foram registradas pela polícia em Pernambuco só no primeiro semestre de 2026.