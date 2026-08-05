Secretário revela previsão de cronograma para concurso das polícias Civil e Militar de Pernambuco
Expectativa é de lançamento dos editais do concurso público até o final do ano. Já as provas devem ser realizadas no primeiro trimestre de 2027
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Diante da expectativa pelo anúncio de novidades do concurso público para as polícias Civil e Militar de Pernambuco, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, declarou que os editais devem ser publicados até o final de 2026.
A informação foi dada durante participação no Debate da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (5).
"Estamos na fase da escolha das bancas examinadoras que serão responsáveis pelo concurso. A expectativa é de que as provas ocorram no primeiro trimestre do ano que vem", afirmou Carvalho.
NOVAS VAGAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA DE PERNAMBUCO
Conforme já anunciado pelo governo estadual, o novo concurso prevê 1.320 vagas para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), sendo 70 para oficiais e 1.250 para soldados.
Já o concurso da Polícia Civil de Pernambuco prevê 1.315 vagas, distribuídas entre 45 delegados, 70 escrivães e 1.200 agentes de polícia.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também contará com 570 novas vagas, das quais 60 para oficiais e 510 para soldados.
Outra promessa é de 700 vagas para o cargo de policial penal.