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Segurança | Notícia

Secretário revela previsão de cronograma para concurso das polícias Civil e Militar de Pernambuco

Expectativa é de lançamento dos editais do concurso público até o final do ano. Já as provas devem ser realizadas no primeiro trimestre de 2027

Por Raphael Guerra Publicado em 05/08/2026 às 12:22
Polícia Militar de Pernambuco deve ganhar maior número de novos profissionais
Polícia Militar de Pernambuco deve ganhar maior número de novos profissionais - PMPE/DIVULGAÇÃO

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Diante da expectativa pelo anúncio de novidades do concurso público para as polícias Civil e Militar de Pernambuco, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, declarou que os editais devem ser publicados até o final de 2026.

A informação foi dada durante participação no Debate da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (5).

"Estamos na fase da escolha das bancas examinadoras que serão responsáveis pelo concurso. A expectativa é de que as provas ocorram no primeiro trimestre do ano que vem", afirmou Carvalho. 

NOVAS VAGAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Conforme já anunciado pelo governo estadual, o novo concurso prevê 1.320 vagas para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), sendo 70 para oficiais e 1.250 para soldados.

Já o concurso da Polícia Civil de Pernambuco prevê 1.315 vagas, distribuídas entre 45 delegados, 70 escrivães e 1.200 agentes de polícia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também contará com 570 novas vagas, das quais 60 para oficiais e 510 para soldados.

Outra promessa é de 700 vagas para o cargo de policial penal.

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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