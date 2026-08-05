Pernambuco acumula mais de 1,6 mil mortes e fica mais distante de atingir meta do Juntos pela Segurança
De janeiro a julho deste ano, Estado reduziu em 22,3% o número de assassinatos em comparação com o mesmo período de 2022. Promessa é de 30%
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Pernambuco encerrou os sete primeiros meses de 2026 com um acumulado de 1.636 mortes violentas intencionais. O número, divulgado pelo governo estadual, é preliminar e ainda deve sofrer aumento até o próximo dia 15 de agosto. A redução foi de 12,4% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 1.868 pessoas foram assassinadas.
Apesar da queda dos registros, a gestão estadual mantém preocupação porque o resultado está mais distante de atingir a meta do programa Juntos pela Segurança, que é de redução de 30% no número de mortes violentas intencionais ao comparar com o ano de 2022.
Atualmente, no acumulado de janeiro a julho de 2026, Pernambuco reduziu em 22,3% a quantidade de assassinatos. Isso porque, no mesmo período de 2022, a polícia somou 2.105 mortes. Para atingir a meta ao fim do ano, o Estado precisará registrar, nos cinco meses restantes, média inferior a 152 mortes violentas intencionais por mês.
Matematicamente, é possível. Mas, analisando a série histórica iniciada em 2004, o Estado nunca registrou número inferior a 200 mortes em um único mês.
A meta foi prometida pela governadora Raquel Lyra no lançamento do programa de segurança, em novembro de 2023.
As mortes violentas intencionais incluem os homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções das forças de segurança.
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META DE QUEDA DE ROUBOS ATINGIDA
Em relação aos crimes violentos patrimoniais (roubos), a gestão estadual está mais otimista. No acumulado de janeiro a julho deste ano, Pernambuco contabilizou 16.264 ocorrências. A redução foi 36% em comparação com o mesmo período de 2025.
Já em comparação com o mesmo período de 2022, quando 29.986 roubos foram somados pela polícia, o Estado está com queda de 45,8%, ou seja, resultado positivo e, por enquanto, acima da meta do Juntos pela Segurança.
É importante explicar que esse resultado foi alcançado pelo reforço de policiamento nas ruas, mas também porque os criminosos estão migrando para os golpes digitais - fenômeno que vem sendo observado nos últimos anos em praticamente todo o país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Nos crimes virtuais, além de evitar confrontos com a polícia, os bandidos conseguem fazer mais vítimas em menos tempo.