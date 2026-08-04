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Caso Beatriz: Justiça nega pedido da defesa do réu e proíbe censura a processo

Advogados de Marcelo da Silva haviam solicitado o sigilo do processo sob alegação de "riscos" à imparcialidade dos futuros membros do júri popular

Por Raphael Guerra Publicado em 04/08/2026 às 13:06
Beatriz Angélica, de 7 anos, foi assassinada a facadas no colégio onde estudava, em Petrolina, em 10 de dezembro de 2015
Beatriz Angélica, de 7 anos, foi assassinada a facadas no colégio onde estudava, em Petrolina, em 10 de dezembro de 2015 - Reprodução

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A defesa do réu Marcelo da Silva, acusado pela morte da menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, sofreu nova derrota. A Justiça negou pedido para que fosse decretado o sigilo do processo e proibiu a censura. A data do júri popular poderá ser definida nos próximos dias. 

Os advogados do réu apresentação petição, no mês passado, solicitando o sigilo com o argumento de que a visibilidade do caso poderia trazer "sérios riscos" à imparcialidade dos futuros membros do júri popular. Alegou ainda que a divulgação de informações do processo "expõem "a integridade física, moral e a dignidade das partes envolvidas".

Em decisão, na segunda-feira (3), a juíza Elane Brandão Ribeiro, da Vara do Tribunal do Júri de Petrolina, discordou. "A alegação defensiva calcada na intensa repercussão social e cobertura jornalística do caso, acompanhada do genérico receio de contaminação do futuro Conselho de Sentença, não constitui fundamento idôneo para decretar a ocultação completa do processo penal perante a sociedade", disse.

"Afastar inteiramente a publicidade da presente ação penal equivaleria a privar a sociedade e a família da vítima de acompanhar o desenvolvimento da resposta estatal a uma grave violação de direitos humanos", declarou a magistrada em outro trecho.

Conforme revelou o Jornal do Commercio, os advogados também solicitaram à Justiça a transferência do júri popular de Petrolina, onde o crime ocorreu, para o Recife.

O pedido de desaforamento ainda aguarda análise. Na petição, os advogados afirmaram temer agressões físicas e verbais contra eles e contra o réu caso o julgamento seja realizado em Petrolina, no Sertão, onde o crime ocorreu.

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CASO BEATRIZ COMPLETOU MAIS DE 10 ANOS

Beatriz foi assassinada a facadas durante uma festa de formatura no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em 10 de dezembro de 2015.

Segundo as investigações, Marcelo da Silva entrou na instituição de ensino e abordou a menina no momento em que ela bebia água, fora da quadra onde ocorria a cerimônia. Ele confessou ter levado Beatriz até uma sala desativada e praticado o crime.

Os investigadores chegaram ao acusado em janeiro de 2022, após o cruzamento de perfis genéticos a partir de amostras de DNA coletadas na faca usada no assassinato.

Marcelo, que já estava preso por crimes sexuais, afirmou em depoimento à polícia que havia entrado no colégio para conseguir dinheiro e que Beatriz teria se assustado ao encontrá-lo. Segundo a confissão, ele a esfaqueou para que ela parasse de gritar. O depoimento foi gravado em vídeo.

O acusado tornou-se réu por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

No interrogatório realizado durante a fase de instrução do processo, Marcelo permaneceu em silêncio por orientação da defesa, que sustenta a tese de que ele não é o autor do crime.

Na mesma época, veio a público uma carta atribuída ao réu na qual ele escreveu: "Eu sou inocente, eu não matei a criança".

Em dezembro de 2023, a juíza Elane Brandão Ribeiro decidiu submeter Marcelo a júri popular.

Na decisão, a magistrada destacou que, entre as provas reunidas, foram identificadas "escoriações no corpo da ofendida [Beatriz], o que pode indicar que a conduta foi motivada pela recusa da vítima em anuir [consentir] com os interesses sexuais do acusado, conforme indicado na denúncia".

Desde então, a defesa apresentou uma série de recursos para tentar impedir o julgamento pelo Tribunal do Júri, mas todos foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

VÍDEO: RELEMBRE O CASO BEATRIZ

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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