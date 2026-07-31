Operação prende líderes do tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Polícia Civil afirma que alvos estavam escondidos de vários bairros do município, que está entre os dez com maior taxa de mortes do país

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma operação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas suspeitas de liderarem um forte esquema de tráfico de drogas no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Detalhes foram revelados nesta sexta-feira (31).



A investida policial contra o crime organizado ocorre pouco mais de uma semana após o Cabo ser apontado como o 8º município com maior taxa de mortes violentas intencionais do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O índice foi de 65,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2025, quase o dobro do registrado no Estado, com 33 mortes.

A investigação conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico começou em 2025. Segundo a delegada Myrthor Andrade, um dos principais desafios foi a pulverização das lideranças criminosas em diferentes bairros.

"A pulverização da liderança do tráfico no Cabo chamou bastante atenção. Foi preciso mobilizar um número elevado de policiais. O planejamento permitiu que as equipes chegassem simultaneamente aos endereços, garantindo o cumprimento das medidas judiciais", disse.

Doze mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, apesar das dificuldades encontradas pela polícia para acesso aos imóveis.

"Esses criminosos transformam suas residências em verdadeiras fortalezas. Algumas casas possuíam chapas de aço e grades reforçadas. Apesar dessas barreiras físicas, conseguimos cumprir os mandados sem resistência significativa por parte dos investigados", declarou a delegada.

Entre os alvos está uma mulher apontada como gerente do tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho. Ela foi localizada em Igarassu, onde estava residindo após deixar o município por questões de segurança. A investigada utilizava tornozeleira eletrônica, assim como outros integrantes da organização criminosa.

Durante as diligências, os policiais apreenderam três armas de fogo de calibre restrito e uma quantidade de cocaína.

"Agora iniciamos uma nova fase, com a análise de todo o material apreendido, buscando identificar outros integrantes da organização criminosa", concluiu Myrthor.