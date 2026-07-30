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Segurança | Notícia

Colunista do JC vence 2º Prêmio ADEP-MG de Jornalismo

Raphael Guerra venceu na categoria Internet com reportagem sobre o trabalho da Defensoria Pública na prevenção à violência doméstica

Por JC Publicado em 30/07/2026 às 20:07
Raphael Guerra, colunista de Segurança do Jornal do Commercio
Raphael Guerra, colunista de Segurança do Jornal do Commercio - Rádio Jornal

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O Jornal do Commercio foi destaque em mais um prêmio nacional de jornalismo. Desta vez, o jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, venceu o 2º Prêmio ADEP-MG de Jornalismo - na categoria Internet.

A cerimônia com anúncio dos vencedores aconteceu no auditório da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (30). O prêmio reconheceu reportagens que abordagem o trabalho da Defensoria Pública e o acesso à Justiça.

A reportagem vencedora, "Na linha de frente, Defensoria Pública tem papel que vai além da assistência jurídica à mulher vítima de violência", publicada em 10 de abril deste ano, mostrou que núcleos espalhados pelo País oferecem atendimento multidisciplinar, além de projetos coletivos para mudança de vida de vítimas e também dos agressores.

O JC foi o único veículo de comunicação de Pernambuco entre os vencedores.

RECONHECIMENTO

A escolha dos trabalhos foi realizada pela Comissão Julgadora do prêmio, composta por representantes da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, da ADEP-MG e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.

Segundo a organização, as reportagens foram avaliadas com base nos critérios como adequação ao tema, qualidade técnica, relevância social, abordagem sobre o papel da Defensoria Pública e precisão nos termos jurídicos.

Em 2026, Raphael Guerra também foi um dos vencedores do II Prêmio de Comunicação do TJPI, promovido pelo Tribunal de Justiça do Piauí; e do 8º Prêmio MPTO de Jornalismo, criado pelo Ministério Público do Tocantins. 

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