Grande Recife somou 53 baleados em assaltos no 1º semestre de 2026, diz instituto; SDS diz houve queda
Instituto Fogo Cruzado cobra mais ações de prevenção, como apreensão de armas de fogo ilegais, para evitar as abordagens criminosas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Levantamento do Instituto Fogo Cruzado, divulgado nesta quarta-feira (29), apontou que ao menos 53 pessoas foram baleadas em assaltos no Grande Recife no primeiro semestre de 2026. A Secretaria de Defesa Social (SDS), no entanto, afirmou que o número oficial de casos foi menor.
De acordo com a cientista social Ana Maria Franca, coordenadora do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco, a estatística mostra que a violência urbana continua sendo um desafio da segurança pública e que as ações adotadas pelo Estado estão mais focadas na reação ao crime do que na prevenção.
"Em uma sociedade com ampla circulação de armas, assaltos deixam de representar apenas risco ao patrimônio e passam a ter maior potencial de resultar em feridos ou mortos. Como muitos desses crimes são favorecidos por oportunidades criadas pelo ambiente urbano, políticas de prevenção, como a requalificação dos espaços públicos e o policiamento orientado por evidências, tendem a produzir resultados mais duradouros do que estratégias baseadas quase exclusivamente no enfrentamento", avaliou.
"Sem colocar a prevenção no centro da política de segurança, será difícil reduzir a violência e aumentar a sensação de segurança da população", completou.
O motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos, faz parte das estatísticas. Ele foi morto a tiros durante um assalto no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, na noite de 24 de maio de 2026. O suspeito, um homem de 31 anos, foi preso no dia seguinte. Ele confessou o crime.
Segundo a Polícia Civil, o autor, que não teve a identidade revelada, relatou que iria receber R$ 500 para roubar um carro. No momento da abordagem, ele fingiu que iria pedir uma informação ao motorista de aplicativo e, ao achar que a vítima poderia reagir, decidiu atirar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
SDS AFIRMA QUE CASOS CAÍRAM
Em nota, a SDS afirmou que contabilizou 13 casos de latrocínio (roubo seguido de morte) e 25 de tentativas de latrocínio no Grande Recife no primeiro semestre deste ano.
Em relação ao primeiro semestre de 2025, segundo a SDS, houve o registro oficial de 12 latrocínios e 48 tentativas.
Sobre as ações de prevenção, a pasta estadual destacou o "combate à circulação de armas irregulares e ao crime organizado" como uma das prioridades da política de segurança pública do Estado.
"Desde o início de 2023, as forças de segurança apreenderam mais de 21,5 mil armas de fogo em Pernambuco, evitando crimes graves e preservando vidas", disse.