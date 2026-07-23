Cabo de Santo Agostinho é o 8º município mais violento do Brasil

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Taxa foi de 65,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes em 2025. Índice é quase o dobro do registrado no Estado, que foi de 33 óbitos

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O município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, permanece entre os mais violentos do Brasil. Está na oitava posição por causa da alta taxa de mortes violentas intencionais, segundo ranking divulgado nesta terça-feira (23) no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026.

Com intensa guerra entre grupos criminosos e expansão do tráfico de drogas, a cidade apresentou taxa de 65,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2025. O índice é quase o dobro do registrado em Pernambuco, que foi de 33 mortes.

Todos os dez municípios classificados como mais violentos do país estão no Nordeste. Na liderança está Maranguape, no Ceará, com índice de 100,3 mortes por 100 mil habitantes. A cidade sofre com o avanço do crime organizado, com disputa entre facções pelo domínio de territórios.

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No caso do Cabo de Santo Agostinho, o estudo produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública cita que o município está localizado a cerca de 20 km do Porto de Suape, ponto importante de rota para tráfico internacional de drogas.

"Em 2025, a Polícia Federal e o Complexo Portuário de Suape assinaram um acordo de cooperação técnica, nº 001/2025, em outubro de 2025, com o intuito de redobrarem a segurança e aumentarem o controle do tráfico de drogas e outros crimes marítimos", pontuou o documento.

Somente em 2025, o Cabo registrou 142 assassinatos. Em metade das ocorrências (71), as vítimas eram jovens (faixa etária entre 18 e 29 anos). Além disso, 15 vítimas eram adolescentes.

O resultado, como já demonstrado em anos anteriores, reforça a necessidade de investimentos políticas públicas para evitar que adolescentes e jovens sejam atraídos para o crime organizado diante da falta de oportunidades.

Em nota, a Prefeitura do Cabo afirmou que tem intensificado os investimentos em políticas públicas voltadas à prevenção da violência. "A estratégia da gestão é atuar nas causas da violência, ampliando oportunidades e fortalecendo a proteção da população", disse.

A gestão municipal citou, por exemplo, que está fortalecendo a Guarda Civil Municipal, com investimento na qualificação dos agentes e aquisição de equipamentos e videomonitoramento. Também pontou que houve fortalecimento da Patrulha da Mulher e da Patrulha.

"Paralelamente, a Prefeitura tem ampliado a oferta de educação, fortalecido programas de qualificação profissional e desenvolvido ações nas áreas de assistência social, esporte, cultura, iluminação pública e requalificação de espaços públicos, entendendo que a prevenção da violência também passa pela geração de oportunidades e pela ocupação qualificada da cidade", afirmou.

A gestão ressaltou que o Cabo registrou redução nos homicídios em comparação ao ano anterior, caindo da 5ª para a 8ª posição no ranking dos mais violentos do país.

Ranking dos 10 municípios com maiores taxas de mortes violentas intencionais:

1 - Maranguape-CE

2 - Eunápolis-BA

3 - Maracanaú-CE

4 - Porto Seguro-BA

5 - Simões Filho-BA

6 - Jequié-BA

7 - Caucaia-CE

8 - Cabo de Santo Agostinho-PE

9 - Santa Rita-PB

10 - Juazeiro-BA