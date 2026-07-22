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Polícia prende suspeito de matar homem a pauladas em Boa Viagem, no Recife

Autor do crime foi identificado como Emanuel Alandson Clementino da Silva, de 31 anos. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia

Por Raphael Guerra Publicado em 22/07/2026 às 10:22 | Atualizado em 22/07/2026 às 10:24
Homicídio foi registrado na Avenida Barão de Souza Leão. Vítima sofreu pelo menos 30 golpes de pedra e barrote
Homicídio foi registrado na Avenida Barão de Souza Leão. Vítima sofreu pelo menos 30 golpes de pedra e barrote - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

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A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (21), o suspeito de matar a pauladas um homem em situação de rua no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime ocorreu numa lanchonete desativada localizada na Rua Barão de Souza Leão, no último sábado (18). 

O suspeito foi identificado como Emanuel Alandson Clementino da Silva, de 31 anos. Uma cicatriz no ombro esquerdo, filmada pelas câmeras de segurança no momento do crime, foi fundamental para a polícia identificá-lo. No momento do homicídio, ele usava uma peruca.

Testemunhas contaram que Emanuel também vivia em situação de rua e que recebia doação de alimentos em uma igreja perto do local do crime. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram prender o suspeito após realizarem uma campana. 

Após ser preso, o suspeito apresentou um nome falso. Mas a polícia conseguiu descobrir o verdadeiro, além de identificar que ele já responde a dois processos por tentativa de homicídio no Rio Grande do Norte e um por roubo em Pernambuco. 

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VÍTIMA AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO

Uma câmera registrou o momento em que o autor do crime se aproximou da vítima, que estava dormindo, e a atingiu com uma pedra. Em seguida, usando um barrote, a espancou mais de 30 vezes. As fortes imagens circularam nas redes sociais. 

O corpo do homem morto continua no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, ainda sem identificação. A motivação do crime também não foi esclarecida. 

Moradores de Boa Viagem contaram que o local onde o crime ocorreu é conhecido como ponto de uso de drogas. 

ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 1.409 pessoas foram mortas no 1º semestre de 2026. Houve redução de 13,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando 1.628 assassinatos foram somados pela polícia.

Apesar da redução nos números, a meta do Juntos pela Segurança não foi atingida. O programa prevê queda de 30% na quantidade de mortes ao final de 2026 comparando com o resultado alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

O governo estadual confirmou que, no primeiro semestre deste ano, a redução foi de 24,4% comparando com 2022, quando foram registrados 1.861 assassinatos no mesmo período. 

(Com informações da repórter Cinthia Ferreira, da TV Jornal)

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