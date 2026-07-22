Polícia prende suspeito de matar homem a pauladas em Boa Viagem, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Autor do crime foi identificado como Emanuel Alandson Clementino da Silva, de 31 anos. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (21), o suspeito de matar a pauladas um homem em situação de rua no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime ocorreu numa lanchonete desativada localizada na Rua Barão de Souza Leão, no último sábado (18).

O suspeito foi identificado como Emanuel Alandson Clementino da Silva, de 31 anos. Uma cicatriz no ombro esquerdo, filmada pelas câmeras de segurança no momento do crime, foi fundamental para a polícia identificá-lo. No momento do homicídio, ele usava uma peruca.

Testemunhas contaram que Emanuel também vivia em situação de rua e que recebia doação de alimentos em uma igreja perto do local do crime. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram prender o suspeito após realizarem uma campana.

Após ser preso, o suspeito apresentou um nome falso. Mas a polícia conseguiu descobrir o verdadeiro, além de identificar que ele já responde a dois processos por tentativa de homicídio no Rio Grande do Norte e um por roubo em Pernambuco.

VÍTIMA AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO

Uma câmera registrou o momento em que o autor do crime se aproximou da vítima, que estava dormindo, e a atingiu com uma pedra. Em seguida, usando um barrote, a espancou mais de 30 vezes. As fortes imagens circularam nas redes sociais.

O corpo do homem morto continua no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, ainda sem identificação. A motivação do crime também não foi esclarecida.

Moradores de Boa Viagem contaram que o local onde o crime ocorreu é conhecido como ponto de uso de drogas.

ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 1.409 pessoas foram mortas no 1º semestre de 2026. Houve redução de 13,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando 1.628 assassinatos foram somados pela polícia.

Apesar da redução nos números, a meta do Juntos pela Segurança não foi atingida. O programa prevê queda de 30% na quantidade de mortes ao final de 2026 comparando com o resultado alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

O governo estadual confirmou que, no primeiro semestre deste ano, a redução foi de 24,4% comparando com 2022, quando foram registrados 1.861 assassinatos no mesmo período.

(Com informações da repórter Cinthia Ferreira, da TV Jornal)