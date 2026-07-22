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Segurança | Notícia

Casal tenta vender terreno de R$ 4,5 milhões em Porto de Galinhas e descobre que já está em nome de outra empresa

Associação criminosa, formada por advogados e despachantes, fraudou documentos e conseguiu enganar cartórios para repassar o imóvel à beira-mar

Por Raphael Guerra Publicado em 22/07/2026 às 12:38 | Atualizado em 22/07/2026 às 13:22
Operação da Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão
Operação da Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão - PCPE/DIVULGAÇÃO

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Um casal descobriu que foi vítima de um golpe ao tentar vender um terreno avaliado em R$ 4,5 milhões, na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco. O imóvel à beira-mar havia sido transferido para o nome de uma empresa após uma associação criminosa, segundo a Polícia Civil, fraudar uma procuração e enganar cartórios em Pernambuco e no Rio Grande do Norte.

O caso foi investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, que deflagrou a Operação Escritura Fria para cumprir seis mandados de busca e apreensão na terça-feira (21). Entre os alvos estão dois advogados e dois despachantes, suspeitos de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa.

O casal, natural do Recife, mora atualmente nos Estados Unidos. Por isso, decidiu colocar à venda o terreno, localizado na praia de Merepe, em Porto de Galinhas.

"Ao contratar uma advogada para dar andamento à venda, ela descobriu, no cartório de Ipojuca, que já havia um registro de compra e venda, como se o casal tivesse transferido a propriedade para uma pessoa jurídica. As vítimas afirmaram que desconheciam essa negociação. Foi então que a advogada procurou a Delegacia de Ipojuca, em março deste ano, e demos início à investigação", explicou a delegada Letícia Moreira.

A partir da escritura de compra e venda, os investigadores identificaram a existência de uma procuração registrada em um cartório de Olinda, no Grande Recife. O documento foi submetido à perícia, que concluiu que as assinaturas atribuídas ao casal eram falsas e que eles nunca concederam poderes ao advogado cujo nome constava na procuração.

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"Quando aprofundamos a investigação, descobrimos que a procuração falsa foi confeccionada em um cartório no Rio Grande do Norte. Lá, o grupo tinha facilidade porque um dos integrantes [advogado] é irmão do tabelião. A partir desse documento fraudulento, eles conseguiram dar aparência de legalidade à negociação do imóvel, utilizando diferentes cartórios para dificultar a fiscalização", afirmou a delegada.

Na investigação, a polícia também identificou que uma imobiliária já estava anunciando a venda do terreno pela internet, mas não tinha conhecimento do golpe. 

Com a deflagração da operação, a Polícia Civil espera reunir novas provas para indiciar os suspeitos de integrar a associação criminosa. Os nomes deles não foram revelados. 

Em paralelo, o casal tenta na Justiça reaver a propriedade do terreno.

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