Polícia Civil indicia mulher por tentativa de homicídio após investigação sobre mercúrio em água de artesã no Recife

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Investigada teria colocado a substância na garrafa da vítima durante curso de artesanato; caso foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco

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A Polícia Civil de Pernambuco concluiu o inquérito que investigou o suposto envenenamento de Denny Cardoso, artesã de 43 anos, por mercúrio durante um curso de artesanato, no Recife. A investigada foi indiciada por tentativa de homicídio. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na segunda-feira (20), que vai analisar as provas e decidir se oferece denúncia à Justiça.

Segundo a investigação, a vítima passou a desconfiar que estava sendo envenenada depois de perceber pequenas esferas metálicas na água que consumia. Ela relatou a sensação de estar “engolindo bolinhas”. Diante da suspeita, deixou o celular gravando enquanto se ausentava da sala onde trabalhava.

As imagens, de acordo com a Polícia Civil, mostram uma colega retirando um sachê da roupa, despejando o conteúdo na garrafa de água da vítima e agitando o recipiente em seguida. A perícia química identificou mercúrio no material encontrado na garrafa.

Além da gravação, a investigação contou com exames toxicológicos e outras perícias. Segundo o delegado José Custódio, responsável pelo inquérito, exames identificaram a presença de mercúrio no sangue e na urina da vítima, indicando exposição recente à substância.

“A filmagem foi um dos elementos importantes da investigação, mas ela não foi o único. Solicitamos imediatamente a perícia química e, posteriormente, o exame toxicológico da vítima”, afirmou o delegado.

Investigada negou ter colocado substância na água

Durante o interrogatório, a investigada negou ser a pessoa que aparece nas imagens e afirmou não ter colocado qualquer substância na garrafa da vítima. A Polícia Civil informou que ela também não explicou como teria tido acesso ao mercúrio.

O delegado afirmou que a investigação foi baseada em um conjunto de provas técnicas, incluindo laudos médicos, exames especializados, perícias químicas e avaliações de diferentes áreas médicas. A motivação apontada pela investigação seria ciúme.

“A confissão não é indispensável para a investigação. O inquérito foi produzido com base em provas técnicas, perícias e elementos objetivos”, disse José Custódio.

Com o fim do inquérito, o caso está sob análise do Ministério Público de Pernambuco. Caberá ao órgão decidir se apresenta denúncia contra a investigada. Eventuais medidas cautelares e outras providências dependerão da análise da Justiça.

Relembre o caso

Denny Cardoso denuncia ter sido vítima de envenenamento por mercúrio durante cerca de oito meses enquanto participava de um projeto social realizado dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Segundo a vítima, os sintomas começaram a aparecer após a suposta contaminação da água que ela consumia no local.

Com dificuldades para caminhar e utilizando uma muleta, a mulher afirma que passou a conviver com dores nas articulações, perda de equilíbrio e alterações na fala. Ela relata ainda que atualmente depende da ajuda de outras pessoas para realizar atividades básicas em casa.

A suspeita surgiu após a artesã perceber alterações em sua garrafa de água. Segundo ela, inicialmente não imaginava que uma das participantes do projeto pudesse estar envolvida. A decisão de instalar uma câmera para registrar o que acontecia veio depois de notar uma movimentação considerada estranha.

Nas imagens apresentadas pela vítima, uma mulher aparece retirando um pacote escondido na roupa e colocando uma substância na garrafa de água usada pela artesã. Dias depois, segundo a denúncia, a mesma pessoa teria repetido a ação. Após registrar as imagens, ela procurou a polícia e entregou a garrafa para análise.