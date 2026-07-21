Operação da Polícia Civil prende 13 pessoas em flagrante por fraude com ativos virtuais em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Investigação aponta atuação de organização criminosa que atraía investidores por meio de plataforma com aparência de legitimidade

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação de Repressão Qualificada "Mirage", que resultou na prisão em flagrante de 13 pessoas investigadas por integrar uma organização criminosa especializada em fraudes com ativos virtuais, valores mobiliários e ativos financeiros.

As investigações tiveram início há cerca de dois anos, em maio de 2024, quando a PCPE identificou indícios da atuação de um grupo suspeito de operar um esquema de fraudes financeiras com estrutura empresarial considerada sofisticada.

De acordo com a corporação, os investigados captavam investidores por meio de uma plataforma que transmitia credibilidade, mas que fazia parte da estrutura utilizada para aplicar os golpes. Um dos casos investigados envolve um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Saiba como acessar o JC Premium