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Segurança | Notícia

Operação da Polícia Civil prende 13 pessoas em flagrante por fraude com ativos virtuais em Pernambuco

Investigação aponta atuação de organização criminosa que atraía investidores por meio de plataforma com aparência de legitimidade

Por Eduardo Scofi Publicado em 21/07/2026 às 7:44
A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE/Depatri)
A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE/Depatri) - Divulgação/PCPE

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação de Repressão Qualificada "Mirage", que resultou na prisão em flagrante de 13 pessoas investigadas por integrar uma organização criminosa especializada em fraudes com ativos virtuais, valores mobiliários e ativos financeiros. 

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As investigações tiveram início há cerca de dois anos, em maio de 2024, quando a PCPE identificou indícios da atuação de um grupo suspeito de operar um esquema de fraudes financeiras com estrutura empresarial considerada sofisticada.

De acordo com a corporação, os investigados captavam investidores por meio de uma plataforma que transmitia credibilidade, mas que fazia parte da estrutura utilizada para aplicar os golpes. Um dos casos investigados envolve um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão. 

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