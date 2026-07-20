Governo de Pernambuco entrega viaturas, helicóptero e equipamentos para forças de segurança
Entrega inclui 61 viaturas, helicóptero, avião e equipamentos para PM, Polícia Civil e Bombeiros, com investimento de R$ 56,6 milhões
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O Governo de Pernambuco entregou, nesta segunda-feira (20), um novo pacote de equipamentos para reforçar a atuação das forças de segurança do Estado. A solenidade ocorreu no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no Derby, área central do Recife.
Ao todo, foram destinados R$ 56,6 milhões para a aquisição e disponibilização de viaturas, aeronaves, coletes balísticos e equipamentos operacionais para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).
Entre os itens entregues estão 61 viaturas SUV Chevrolet Spin, sendo 22 destinadas à PMPE e 39 à Polícia Civil. Os veículos fazem parte do processo de renovação da frota operacional das corporações, que já conta com 1.118 unidades do mesmo modelo.
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O Corpo de Bombeiros recebeu quatro viaturas Auto Tanque (AT), duas Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS), 21 reboques para embarcações e 250 coletes balísticos. Os equipamentos serão distribuídos para unidades localizadas em diferentes regiões do Estado.
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As viaturas Auto Tanque serão encaminhadas para o 2º Grupamento de Bombeiros, em Caruaru; o 3º GB, em Serra Talhada; o 4º GB, em Petrolina; e o Grupamento de Bombeiros de Incêndio (GBI), em Jaboatão dos Guararapes. Já os reboques devem reforçar operações de salvamento aquático em rios, açudes e no litoral pernambucano.
O Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), responsável pelas ações de aviação de segurança pública e defesa civil, também recebeu novos equipamentos. A unidade foi contemplada com um helicóptero Airbus H-130 e um avião Cessna Grand Caravan.
Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), o investimento tem como objetivo ampliar a capacidade de resposta dos agentes de segurança e melhorar as condições de trabalho das equipes em todo o Estado.
“Esses equipamentos chegam para reforçar o trabalho das equipes, policiais e bombeiros, contribuindo para a manutenção do bem-estar e da ordem social da sociedade pernambucana”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.
Do total investido, R$ 2,2 milhões são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), R$ 45,1 milhões de operação de crédito estadual e R$ 9,3 milhões do Tesouro Estadual.