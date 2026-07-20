Encontro no Recife debate papel estratégico do Nordeste em cenários de conflitos globais
Evento promovido pelo Comando Militar do Nordeste reúne especialistas para discutir geopolítica, inteligência artificial e novas tecnologias
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O papel estratégico do Nordeste brasileiro diante das transformações geopolíticas mundiais será tema de um encontro promovido pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), no dia 29 de julho, no Recife.
O VI Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação (ERENEEI) reunirá militares, pesquisadores, professores e representantes dos setores produtivo e de defesa para discutir os impactos de novas tecnologias e os desafios da segurança nacional.
Nordeste e soberania nacional entram no debate
Com o tema "O saliente nordestino como vetor estratégico em cenários de conflito global", o encontro pretende discutir a posição do Nordeste no contexto internacional e sua relação com questões de soberania, desenvolvimento científico e inovação.
A programação prevê debates sobre o cenário geopolítico da região, as mudanças no equilíbrio de forças entre países e os reflexos de conflitos internacionais para as estratégias de Defesa Nacional.
Entre os assuntos abordados estão o uso da inteligência artificial em conflitos contemporâneos, a influência de tecnologias emergentes no ambiente operacional e as mudanças provocadas pelo avanço de equipamentos como drones, mísseis balísticos e sistemas de defesa aérea.
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Defesa, academia e sociedade
A proposta do encontro é promover uma troca de conhecimento entre diferentes áreas, aproximando instituições militares, universidades, empresas e pesquisadores envolvidos com inovação e segurança.
Segundo o Comando Militar do Nordeste, o ERENEEI tem como objetivo ampliar a cultura de Defesa e Segurança no país, além de estimular pesquisas e o desenvolvimento de soluções voltadas aos desafios estratégicos brasileiros.