Caso Maristela Just: livro reconta caso de feminicídio emblemático em Pernambuco

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Obra escrita por Zaldo Just Neto, filho da vítima, será lançada nesta terça-feira (20), no Recife. Autor do crime foi condenado a 79 anos de prisão

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Um dos casos de feminicídio mais emblemáticos de Pernambuco está sendo retratado em livro autobiográfico, com lançamento nesta terça-feira (20) no Recife. "Além das cicatrizes" resgata o assassinato Maristela Ferreira Just, ocorrido em 1989 e que se tornou símbolo da luta contra a impunidade e a violência contra a mulher.

A obra foi escrita por Zaldo Just Neto, filho da vítima, um dos sobreviventes do crime que chocou o Estado. Na época, ele tinha dois anos de idade. O autor do feminicídio foi o ex-marido de Maristela, José Ramos Lopes Neto, que também atirou contra os dois filhos pequenos e contra o irmão da vítima, que tentou socorrê-la.

Baleado na cabeça, Zaldo carrega sequelas físicas permanentes. O caso permaneceu durante mais de duas décadas como um dos maiores símbolos da morosidade da Justiça brasileira.

O julgamento à revelia ocorreu somente em 2010, quando José Ramos foi condenado a 79 anos de prisão. Ele só foi capturado pela polícias dois anos depois, enquanto visitava parentes no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

A mobilização da família e da sociedade civil foi fundamental para manter o caso vivo até o julgamento do acusado.

No livro, Zaldo narra a infância marcada pelas sequelas físicas e emocionais, o bullying, os inúmeros procedimentos médicos, o enfrentamento de um câncer, a longa batalha judicial da família por justiça e a transformação da dor em propósito.

Bacharel em direito, palestrante e defensor dos direitos humanos, Zaldo utiliza a própria trajetória para conscientizar sobre violência doméstica, prevenção ao feminicídio, justiça, resiliência e direitos das vítimas.

A apresentação da obra é assinada pela autora e dramaturga Gloria Perez. A Cepe editora foi responsável pela diagramação e impressão.

Serviço

Livro: Além das Cicatrizes

Autor: Zaldo Magalhães Just Neto

Editora: Cepe Editora

Lançamento: 21 de julho (terça-feira), às 19h | Academia Pernambucana de Letras (Rui Barbosa, 1596 - Graças)

