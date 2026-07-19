Homem é assassinado a pauladas em Boa Viagem, no Recife
Vítima é uma pessoa em situação de rua que estava dormindo numa lanchonete desativada quando foi espancada até a morte, no sábado (18)
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Um homem em situação de rua foi assassinado a pauladas, no sábado (18), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A Polícia Civil procura pistas para identificar e prender o autor do crime.
O homicídio ocorreu em uma lanchonete desativa localizada na Rua Barão de Souza Leão. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o assassino aparece espancando a vítima, que estaria dormindo. As fortes imagens estão circulando nas redes sociais.
Em entrevista à TV Jornal, neste domingo (19), uma testemunha contou que ouviu o autor do crime gritando enquanto matava a vítima.
"Só falava algo do tipo: 'Faz agora, faz agora, faz agora'. Acredito que ele [vítima] tenha roubado, feito alguma coisa, aí o rapaz veio e desferiu o golpe na cabeça dele", disse.
A vítima, ainda sem identificação, teria sido atingida por pelo menos 30 golpes de pedra e barrote. Em seguida, o assassino fugiu.
Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência e isolaram a área, enquanto a aguardavam a chegada da perícia e dos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação.
A motivação do crime é um mistério. Em nota à imprensa, a Polícia Civil declarou apenas que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".
Moradores da localidade contaram à reportagem que o local é conhecido como ponto de uso de drogas e cobram ações do poder público para evitar novos registros de crimes.
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ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA
De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 1.409 pessoas foram mortas no 1º semestre de 2026. Houve redução de 13,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando 1.628 assassinatos foram somados pela polícia.
Apesar da redução nos números, a meta do Juntos pela Segurança não foi atingida. O programa prevê queda de 30% na quantidade de mortes ao final de 2026 comparando com o resultado alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.
O governo estadual confirmou que, no primeiro semestre deste ano, a redução foi de 24,4% comparando com 2022, quando foram registrados 1.861 assassinatos no mesmo período.