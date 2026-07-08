Estado de Pernambuco é condenado a indenizar em R$ 500 mil pai de jovem morto por engano pela polícia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rosinaldo de Lima e Silva foi atingido por tiro durante ação da PM contra assaltantes no Cabo de Santo Agostinho. Militar é réu por homicídio doloso

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Estado de Pernambuco foi condenado a indenizar o pai de um jovem que foi morto por engano durante ação da Polícia Militar contra assaltantes no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O valor determinado pela Justiça foi de R$ 500 mil. Ainda cabe recurso.

A coluna Segurança teve acesso a detalhes do processo. De acordo com as investigações, uma operação policial foi deflagrada pelo Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) do 18º Batalhão para capturar assaltantes, que estariam mantendo moradores do bairro Malaquias sob ameaça.

Durante a ação, um tiro atingiu Rosinaldo de Lima e Silva, que estava em casa e teria sido confundido com os criminosos. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada pela PM para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O caso ocorreu em 17 de junho de 2018.

Durante a investigação da Polícia Civil, ficou comprovado que o tiro que matou o rapaz partiu de uma arma de fogo da Polícia Militar. Em depoimento, o PM Roosevelt Alves de Almeida Filho confirmou que realizou o disparo com o objetivo de rebater os tiros efetuados pelos criminosos.

O inquérito concluiu que o tiro foi acidental e ele foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção de matar). O Ministério Público, no entanto, decidiu por denunciá-lo por homicídio doloso. O militar virou réu na em maio deste ano. O processo criminal está sendo conduzido pela Vara Regional do Tribunal do Júri do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, ainda sem previsão de julgamento.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

A ação com pedido de indenização por danos morais foi apresentada pelo pai da vítima, Isaias de Lima e Silva. O Estado apresentou contestação, sustentando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Na sentença, a juíza Silvia Maria de Lima Oliveira, da Vara da Fazenda Pública do Cabo de Santo Agostinho, pontuou que o "estrito cumprimento do dever legal não afasta o dever de indenizar quando a atuação estatal, embora legítima em sua finalidade, ocasiona dano injusto a terceiro inocente".

"A licitude da atividade policial não transfere ao cidadão o risco inerente à atividade estatal de segurança pública. (...) A causa direta e imediata da morte foi o disparo efetuado por policial militar contra pessoa posteriormente identificada como moradora do local e estranha à prática criminosa", justificou.