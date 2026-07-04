Homem fantasiado de 'lobisomem' é detido após assustar moradores no interior de Pernambuco

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Suspeito de 42 anos foi encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Polícia Civil afirma que está investigando a conduta dele

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Moradores do município de Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco, ficaram assustados com a presença inusitada de um "lobisomem" andando pelas ruas na madrugada da última quarta-feira (1º). O caso foi denunciado à Polícia Militar, que deteve o homem suspeito e o encaminhou à delegacia.

Segundo a Polícia Militar, o efetivo do 10º Batalhão foi acionado após denúncia de perturbação da ordem pública.

"Após receber denúncias de moradores, o efetivo localizou o suspeito no bairro Campos Frios. Durante a abordagem, foram apreendidos uma capa preta, luvas, máscaras de fantasias e um chapéu preto, utilizados na ação", informou a corporação, em nota.

O homem de 42 anos, que não teve a identidade revelada oficialmente, e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Xexéu. Lá, após prestar esclarecimentos, lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por perturbação da ordem e da tranquilidade pública.

A assessoria da Polícia Civil de Pernambuco informou, neste sábado (4), que o caso segue sob investigação. "As diligências estão em andamento e seguirão até o esclarecimento dos fatos", afirmou.