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Segurança | Notícia

Homem fantasiado de 'lobisomem' é detido após assustar moradores no interior de Pernambuco

Suspeito de 42 anos foi encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Polícia Civil afirma que está investigando a conduta dele

Por Raphael Guerra Publicado em 04/07/2026 às 11:45 | Atualizado em 04/07/2026 às 11:51
Homem de 42 anos foi visto andando pelas ruas no município de Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco
Homem de 42 anos foi visto andando pelas ruas no município de Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco - reprodução

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Moradores do município de Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco, ficaram assustados com a presença inusitada de um "lobisomem" andando pelas ruas na madrugada da última quarta-feira (1º). O caso foi denunciado à Polícia Militar, que deteve o homem suspeito e o encaminhou à delegacia.

Segundo a Polícia Militar, o efetivo do 10º Batalhão foi acionado após denúncia de perturbação da ordem pública.

"Após receber denúncias de moradores, o efetivo localizou o suspeito no bairro Campos Frios. Durante a abordagem, foram apreendidos uma capa preta, luvas, máscaras de fantasias e um chapéu preto, utilizados na ação", informou a corporação, em nota. 

O homem de 42 anos, que não teve a identidade revelada oficialmente, e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Xexéu. Lá, após prestar esclarecimentos, lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por perturbação da ordem e da tranquilidade pública.

A assessoria da Polícia Civil de Pernambuco informou, neste sábado (4), que o caso segue sob investigação. "As diligências estão em andamento e seguirão até o esclarecimento dos fatos", afirmou. 

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