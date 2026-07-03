Operação investiga esquema de ameaças e extorsão para controlar serviço de internet em bairros do Grande Recife

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Grupo utilizava práticas como sabotagem da infraestrutura de empresas, ameaças a moradores e extorsão de provedores para impedir concorrência

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ponto de Acesso, com apoio da Polícia Militar. A ação faz parte da Operação Convergência Nacional, coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público brasileiro.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes. Segundo o MPPE, a investigação mira uma organização criminosa suspeita de tentar controlar o mercado de provedores de internet em bairros da Região Metropolitana do Recife, como Ibura, Jordão, Areias e localidades vizinhas.

De acordo com o Ministério Público, o grupo utilizava práticas como sabotagem da infraestrutura de empresas, ameaças a moradores e extorsão de provedores para impedir a atuação de concorrentes.

As investigações também apontam uma ligação da organização com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa de atuação nacional.

O controle do mercado de provedores de internet é apontado por autoridades de segurança como uma estratégia adotada por facções criminosas em diferentes regiões do Brasil para diversificar as fontes de renda. A prática envolve a restrição da atuação de empresas regularizadas, a imposição de provedores ligados aos grupos criminosos e o uso de intimidação para manter o domínio territorial.

Operação

GAECO e PM deflagram operação contra organização criminosa por tentar impor controle de mercado de provedores de serviços de internet na RMR - DIVULGAÇÃO/MPPE

Segundo o MPPE, as medidas cautelares solicitadas têm como objetivo identificar a estrutura do grupo, proteger a população e os trabalhadores do setor e permitir a retomada da atuação regular das empresas de telecomunicações.

A operação contou com a participação de 18 integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPE e de 50 policiais militares.

Problema recorrente

Há cerca de um mês, esta coluna mostrou que a Polícia Civil havia realizado uma operação com foco em um esquema semelhante de controle ilegal do serviço de internet em bairros do Recife.

Na ocasião, as investigações apontavam que grupos criminosos utilizavam ameaças, extorsão e violência para impedir a atuação de empresas legalizadas e obrigar moradores a contratar apenas os provedores ligados à organização.