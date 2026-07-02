MPPE pede que policiais paguem R$ 1 milhão por chacina em Camaragibe; defesa rebate acusações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Justiça vai decidir se aceita denúncia e prende oito PMs acusados de matar a mãe e a esposa do vigilante que assassinou dois militares em 2023

Clique aqui e escute a matéria

Na denúncia enviada à Justiça, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu que os oito policiais militares acusados por duas mortes ligadas à Chacina de Camaragibe, ocorrida em setembro de 2023, sejam presos preventivamente e, em caso de condenação, paguem no mínimo R$ 1 milhão aos familiares das vítimas. A defesa nega as acusações (Leia mais abaixo).

A juíza Marília Falcone Gomes Lócio, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe, vai decidir se aceita a denúncia e se os militares vão se tornar réus por duplo homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e sem chance de defesa da vítima). A magistrada também vai determinar se o grupo será preso ou medidas cautelares serão aplicadas, como o afastamento das funções públicas.

Essa nova denúncia à referente aos assassinatos de Maria José Pereira da Silva e Maria Nathalia Campelo do Nascimento, a mãe e a esposa do vigilante Alex da Silva Barbosa, respectivamente. As mulheres foram torturadas e mortas a tiros no município de Paudalho, horas após Alex matar dois PMs em Camaragibe. Além delas, três irmãos do vigilante foram assassinados em outro local.

O caso teve início na noite de 14 de setembro de 2023, quando o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, 33, e o cabo Rodolfo José da Silva, 38, foram acionados para o bairro de Tabatinga, onde houve uma denúncia de disparos de tiros.

Ao chegarem no local, os militares foram mortos por Alex, durante troca de tiros. Uma vizinha do atirador, Ana Letícia Carias, que estava grávida, também foi vítima de bala perdida. Ela morreu semanas depois, mas a bebê sobreviveu. A partir daí houve a caçada a Alex.

"OPERAÇÃO VINGANÇA", DIZ MPPE

Na avaliação do MPPE, os policiais militares cometeram a sequência de crimes contra os familiares do vigilante motivados por vingança porque colegas de farda foram mortos durante uma ocorrência no bairro de Tabatinga, na noite de 14 de setembro de 2023.

No processo relacionado às mortes da mãe e esposa de Alex, foram denunciados Fábio Roberto Rufino da Silva, na época comandante do 20º Batalhão da PM, e Marcos Túlio Gonçalves Martins Pacheco, que ocupava o segundo posto de comando da inteligência, apontados como os responsáveis por liderar a ação policial que resultou nas mortes.

"Em tempo real, Marcos Túlio e Fábio Rufino acompanharam o arrebatamento e a execução das vítimas, estando estrategicamente posicionados no local onde a empreitada criminosa se desencadeou", apontou o documento do MPPE.

Os outros seis PMs denunciados, apontados como executores, foram: Romoaldo de Oliveira Guerra, Moisés Delfino de Souza, Thiago Dizeu de Souza, Geraldo Nascimento de Souza, Rodrigo Augusto Venâncio e Thiago Firmino Tavares.

Corpos de Maria José Pereira da Silva e Maria Nathalia Campelo do Nascimento, mãe e esposa de Alex da Silva Barbosa, respectivamente, foram encontrados em Paudalho, cidade vizinha a Camaragibe - REPRODUÇÃO

Segundo o MPPE, as mulheres sofreram violências física e psicológica e foram levadas em viaturas até a estrada da Usina Mussurepe, na PE-027, onde foram executadas. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte. No mesmo dia, Alex foi achado e morto numa troca de tiros com a PM.



Além da condenação em júri popular, o MPPE quer que os PMs sejam condenados à reparação dos danos morais e materiais, com pagamento mínimo de R$ 1 milhão e pensão não inferior a de um salário mínimo mensal aos familiares das vítimas.

DEFESA NEGA AS ACUSAÇÕES

Em nota à coluna Segurança, a Associação de Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares (ACS-PE), responsável pela defesa de cinco dos oito PMs, rebateu as acusações.

A defesa declarou que a afirmação do MPPE de que houve uma "reunião" para planejar a morte de Alex e de seus familiares "é falsa". "As provas técnicas e perícias apresentadas até agora desmentem essa versão."

Segundo a defesa, o Ministério Público não disponibilizou a totalidade das provas para os advogados de defesa e nem as anexou ao processo.

"O que existe hoje no processo é um 'remendo' de conversas cortadas e fora de contexto, que não provam a participação dos acusados. Inclusive, alguns deles sequer tinham sido indiciados pela Polícia Civil".

A defesa também acusou o MPPE de "vazamento ilegal" de dados da denúncia nas redes sociais da instituição quando o processo ainda corrida em segredo de Justiça.

Sobre a prisão preventiva, a defesa disse que o pedido "não tem base na lei".

"Não há urgência nem justificativa legal que sustente a prisão deles agora; o pedido parece ser apenas uma estratégia para chamar a atenção da mídia", afirmou.

PROCESSO SOBRE AS MORTES DOS IRMÃOS DE ALEX

Ágata Ayanne da Silva, 30, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25,foram mortos por policiais militares - REPRODUÇÃO

Em outro processo, mais avançado na Justiça, 12 PMs (incluindo Fábio Roberto e Marcos Túlio) são réus pelas execuções dos irmãos de Alex. Ágata Ayanne da Silva, 30, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25, foram assassinados a tiros. Ágata chegou a transmitir ao vivo pelo Instagram a chegada dos autores do crime e o momento em que os tiros foram disparados.

Diálogos obtidos em celulares de alguns dos réus descreveram a comemoração depois dos assassinatos de vítimas: "Tô feliz, tem que ser assim".

Atualmente, todos os réus nesse processo estão respondendo ao processo em liberdade. As defesas negam que eles tenham participado dos assassinatos.