Senado aprova venda de spray de pimenta para segurança de mulheres; texto vai à sanção de Lula
Texto autoriza compra e posse do dispositivo por maiores de 18 anos, cria regras para comercialização e segue para sanção presidencial
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O Senado aprovou, na terça-feira (30), o projeto de lei que autoriza a comercialização, aquisição e posse de aerossol de extratos vegetais, o popular spray de pimenta, para defesa pessoal de mulheres. A proposta foi votada em regime de urgência e segue agora para sanção presidencial.
Pelo texto, mulheres com 18 anos ou mais poderão adquirir o dispositivo automaticamente. Adolescentes a partir de 16 anos também poderão comprá-lo, desde que apresentem autorização expressa dos responsáveis.
Os estabelecimentos comerciais deverão manter um registro simplificado das vendas, com a identificação da compradora, por um período de cinco anos.
O projeto determina ainda que o spray seja de uso individual e intransferível, sem substâncias de efeito letal ou toxicidade permanente, seguindo padrões técnicos e de segurança que serão definidos pelo Poder Executivo.
Uso indevido poderá gerar multa e apreensão
A proposta prevê punições administrativas para quem utilizar o dispositivo fora das situações permitidas.
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As penalidades incluem advertência, multa de um a dez salários mínimos, aplicação da multa em dobro em caso de reincidência, apreensão do equipamento e proibição de nova aquisição por até cinco anos. Caso a conduta configure crime ou contravenção penal, a usuária também poderá responder criminalmente.
Projeto cria programa de capacitação
Além de autorizar o uso do spray, o projeto cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres.
Segundo o texto, a implementação ocorrerá de forma gradual, mediante regulamentação específica, que definirá a execução orçamentária e a participação de entidades parceiras.
O projeto é de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE) e foi relatado no Senado pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE). Segundo o relator, a proposta busca uniformizar as regras sobre o uso do dispositivo em todo o país e fortalecer as políticas de proteção às mulheres.