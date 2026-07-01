Chacina de Camaragibe: MPPE denuncia e pede prisão de 8 PMs por mais duas mortes

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Novo processo é referente aos assassinatos da mãe e esposa do vigilante Alex da Silva Barbosa, que matou dois militares em setembro de 2023

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) concluiu mais uma investigação referente à sequência de assassinatos que ficou conhecida como a Chacina de Camaragibe, ocorrida em setembro de 2023. Desta vez, oito policiais militares foram denunciados à Justiça acusados de participação nos assassinatos de duas mulheres.

As vítimas foram Maria José Pereira da Silva e Maria Nathalia Campelo do Nascimento, a mãe e a esposa do vigilante Alex da Silva Barbosa, respectivamente. Elas foram executadas a tiros no município de Paudalho, horas após Alex matar dois PMs em Camaragibe. Além delas, três irmãos do vigilante foram assassinados em outro local.

O MPPE afirmou que todos foram vítimas de uma operação vingança da Polícia Militar por causa das mortes de dois colegas de farda.

A nova denúncia do MPPE deve encerrar as investigações sobre a Chacina de Camaragibe. Relatório do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), obtido com exclusividade pelo Jornal do Commercio, afirma que provas técnicas - incluindo perícias - identificaram os PMs envolvidos na execução da mãe e esposa de Alex.

Segundo as investigações, Fábio Roberto Rufino da Silva, na época comandante do 20º Batalhão da PM, e Marcos Túlio Gonçalves Martins Pacheco, que ocupava o segundo posto de comando da inteligência, lideraram a caçada ao vigilante e aos parentes deles e acompanharam as execuções em tempo real. Ambos também já são réus pelas mortes dos irmãos de Alex. Eles negam as acusações.

"Em tempo real, Marcos Túlio e Fábio Rufino acompanharam o arrebatamento e a execução das vítimas, estando estrategicamente posicionados no local onde a empreitada criminosa se desencadeou", apontou o documento do MPPE.

A denúncia descreveu que, após uma reunião, policiais militares seguiram para a casa de Maria Nathália, que foi vítima de "violência física, psicológica e grave ameaça". Dois PMs retiraram a mulher do imóvel, puxando-a pelos cabelos. Outros militares foram à casa de Maria José. A residência foi arrombada e a vítima foi obrigada a seguir na viatura policial.

O MPPE afirmou que os PMs seguiram em comboio, em três veículos até a estrada da Usina Mussurepe, próximo a um canavial, na PE-027, no município de Paudalho, onde executaram as duas vítimas a tiros, "inclusive realizando disparos a queima-roupa, no rosto da vítima Maria Nathália e na cabeça da vítima Maria José". Os corpos foram encontrados na manhã seguinte.

Corpos de Maria José Pereira da Silva e Maria Nathalia Campelo do Nascimento, mãe e esposa de Alex da Silva Barbosa, respectivamente, foram encontrados em Paudalho, cidade vizinha a Camaragibe - REPRODUÇÃO

Segundo a denúncia, foram identificados na ação seis policiais: Romoaldo de Oliveira Guerra, Moisés Delfino de Souza, Thiago Dizeu de Souza, Geraldo Nascimento de Souza, Rodrigo Augusto Venâncio e Thiago Firmino Tavares.

"No curso das investigações, restou devidamente comprovada a participação de cada um dos denunciados, na empreitada criminosa", afirmou o MPPE à Justiça.

Fábio Roberto, Marcos Túlio e os seis PMs apontados como executores das mortes foram denunciados por duplo homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e sem chance de defesa da vítima). O MPPE também pediu a prisão preventiva dos acusados. A Justiça ainda vai decidir.

RELEMBRE O CASO



O caso teve início na noite de 14 de setembro de 2023, quando o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, 33, e o cabo Rodolfo José da Silva, 38, foram acionados para o bairro de Tabatinga, em Camaragibe, onde houve uma denúncia de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, os militares foram mortos por Alex, durante uma troca de tiros. Uma vizinha do atirador, Ana Letícia Carias, que estava grávida, também foi vítima de bala perdida. Ela morreu semanas depois, mas a bebê sobreviveu.

A partir daí houve a caçada a Alex. As primeiras vítimas foram três irmãos dele. Ágata Ayanne da Silva, 30, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25, foram executados a tiros na mesma noite.

Ágata, inclusive, chegou a transmitir ao vivo pelo Instagram a chegada dos assassinos e o momento em que os tiros foram disparados. Doze PMs, incluindo Fábio Roberto e Marcos Túlio, viraram réus por triplo homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e sem chance de defesa das vítimas).

Diálogos obtidos em celulares de alguns dos réus descrevem a comemoração depois dos assassinatos de vítimas: "Tô feliz, tem que ser assim".

Atualmente, todos os réus estão respondendo ao processo em liberdade. As defesas negam que eles tenham participado dos assassinatos.

Alex foi morto, na manhã de 14 de setembro, após uma intensa troca de tiros com policiais militares no bairro de Tabatinga. Esse processo foi arquivado, porque a investigação concluiu que houve legítima defesa.

Os policiais também são investigados pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) e podem ser expulsos da corporação. Não há previsão de conclusão desse processo administrativo.