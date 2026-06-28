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Segurança | Notícia

Bebê de 1 ano é morta durante invasão a casa na Zona Norte do Recife

Vítima foi encaminhada e passou por cirurgia na UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos; pai também foi atingido por tiros

Por JC Publicado em 28/06/2026 às 11:28 | Atualizado em 29/06/2026 às 8:26
Maya Valentina da Silva Borges foi baleada no queixo e nas costas
Maya Valentina da Silva Borges foi baleada no queixo e nas costas - Acervo pessoal

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Uma bebê de um ano e quatro meses morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, na madrugada deste domingo (28).

A vítima, identificada como Maya Valentina da Silva Borges, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi baleada no queixo e nas costas.

Em entrevista à TV Jornal, a mãe da criança, que preferiu não se identificar, afirmou que quatro homens encapuzados invadiram a casa e efetuaram cerca de 30 disparos. Segundo ela, os suspeitos deixaram o imóvel sem levar nenhum objeto.

Maya dormia no quarto quando foi atingida pelos tiros. O pai da bebê também estava na residência e foi baleado na mão. Ele foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas.

"Eles só atiraram dentro da casa porque sabiam que tinha gente, mas a gente não apareceu em momento nenhum", relatou a mãe.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e a a equipe do Instituto de Criminalística esteve no local para recolher projéteis para auxiliar nas investigações. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

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