Polícia deflagra operação para cumprir mandados de prisão em Pernambuco e outros estados contra organização criminosa
Ação da Polícia Civil de Pernambuco cumpre mandados de prisão, busca e bloqueio de bens contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, nesta quinta-feira (27), a operação Efeito Helicóptero 2, destinada a cumprir mandados judiciais contra uma organização criminosa.
A investigação iniciou em outubro de 2022, e o grupo é suspeito de crimes como tráfico de drogas, financiamento do tráfico e lavagem de dinheiro, com atuação em diversos estados do País.
A ação é vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana e conduzida pelo delegado José Custódio, titular da Delegacia da 2ª Circunscrição da Boa Vista.
Mandados cumpridos
Segundo a nota da PCPE, estão sendo cumpridos 29 mandados de prisão, 25 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pela Quinta Vara Criminal da Comarca do Recife.
A execução envolve 100 policiais civis de Pernambuco, incluindo delegados, agentes e escrivães, além de policiais civis de outros estados.
As investigações contaram com o apoio da Diretoria de Inteligência da PCPE, do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, do Comando de Operações e Recursos Especiais, da Gerência de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária e das Polícias Civis do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rondônia.
Abrangência da operação
Segundo a Polícia Civil, a organização alvo atua em diferentes estados brasileiros. As ações ocorrem no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Abreu e Lima, Tacaimbó, Itaquitinga, Cascavel (PR), São Paulo (SP), Novo Mundo (MS), Corumbá (MS), Eldorado (MS), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Ituiutaba (MG), Cotia (SP) e Ji-Paraná (RO).
A corporação informou que detalhes serão divulgados ainda nesta quinta-feira.