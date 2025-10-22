João Campos participa do lançamento do "Município Mais Seguro", que destina R$ 170 milhões às Guardas municipais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No evento, João Campos (PSB) aproveitou a oportunidade para destacar que, além do investimento, a segurança pública passa por projetos sociais

O lançamento do programa federal “Município Mais Seguro”, que garantirá um investimento de R$ 170 milhões para as Guardas Municipais em todo o Brasil, foi celebrado nesta quarta-feira (22). A iniciativa visa modernizar, capacitar e equipar as corporações, prometendo um impacto positivo na segurança pública das cidades. No evento, o prefeito João Campos (PSB) aproveitou a oportunidade para destacar que, além do investimento em aparelhamento, a segurança pública deve integrar projetos de cunho social que promovam a cultura de paz.

“Participamos do lançamento do programa Município Mais Seguro, uma importante iniciativa do Governo Federal que vai garantir R$ 170 milhões de investimento para as guardas municipais do Brasil. Isso vai ajudar a modernizar, capacitar, comprar equipamentos e melhorar a segurança pública nas cidades brasileiras,” afirmou em suas redes sociais.

Em seguida, o foco foi direcionado para a experiência da capital pernambucana, que combina o reforço policial com a criação de oportunidades sociais, segundo o prefeito. "Aproveitei para pontuar também que a segurança pública deve incluir projetos que criam uma nova cultura de paz e oportunidades para as pessoas," completou.

“Aqui no Recife temos o exemplo do COMPAZ, uma fábrica de cidadania que foi reconhecida internacionalmente pela ONU. E ontem mesmo iniciamos o COMVIDA, um novo equipamento público que oferece esporte, lazer, convivência e bem-estar em comunidades vulneráveis,” destacou.

CAPACITAÇÃO

Nesta semana, 80 agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) estão participando do Curso Nacional de Uso Diferenciado da Força, e iniciam na próxima semana o Curso de Operador de Polícia Comunitária, ambos oferecidos à Prefeitura do Recife, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

As aulas, ministradas por agentes públicos integrantes de forças de segurança municipais, estaduais e federais selecionados pelo MJSP em todo o País, começaram na segunda-feira (20), e vão até a sexta-feira da próxima semana, dia 31. Serão 80 horas-aula no total, distribuídas entre disciplinas teóricas e práticas, que estão sendo ministradas no Compaz Leda Alves, localizado no bairro do Pina.

O curso ocorre durante o dia inteiro, das 8h30 às 18h30. As disciplinas ministradas na primeira semana são: Conceituação, legislação e Modelo de Uso Diferenciado da Força (UDF); Processo de Tomada de Decisão no Uso Diferenciado da Força; Presença, verbalização e postura policial; Técnicas de Contenção e Imobilização Policial; Manejo de armas eletroeletrônicas de incapacitação neuromuscular (AINM); e Uso de espargidores (sprays) lacrimogêneos.

Já na semana entre os dias 27 a 31, o enfoque é no treinamento comunitário será em Comunicação e relacionamento comunitário; Mobilização social e estruturação de redes de proteção preventiva; Noções de mediação e resolução pacífica de conflitos; Noções de preservação criminal pelo desenho ambiental; Técnicas e procedimentos operacionais em policiamento comunitário; e Práticas operacionais de policiamento comunitário.