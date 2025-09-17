'Vamos pegar os vagabundos', diz Tarcísio sobre suspeitos de matar ex-delegado-geral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chamou de "vagabundos" os suspeitos de matar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande. "Meus sentimentos pelo falecimento do delegado Ruy. Mas pode ter certeza que nós vamos pegar os vagabundos que fizeram isso, não tenha dúvida disso", disse Tarcísio de Freitas nesta quarta-feira (17) durante agenda em Araçatuba, interior do Estado. "Eles vão pagar pelo que fizeram, não tenho a menor dúvida. Nós vamos botar toda a energia nisso."

Ferraz Fontes foi morto na segunda-feira, 15, após ser perseguido pelos criminosos depois de encerrar o expediente na prefeitura de Praia Grande. Na terça, 16, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, informou que a polícia identificou dois dos seis criminosos envolvidos na morte de Fontes após exames periciais em um veículo usado pelos suspeitos. Os nomes não foram revelados, mas um deles já esteve preso por tráfico de drogas e roubos. A prisão temporária da dupla já foi solicitada à Justiça, que expediu os mandados.

BUSCAS

Operações de busca e apreensão foram realizadas nesta quarta-feira (17) e algumas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento. O governador prometeu que os trabalhos de investigação chegarão "a uma solução". "Conduzimos algumas pessoas para ouvir, para prestar esclarecimentos. A gente está coletando mais material. Então, tem uma força-tarefa que está mobilizando todos os departamentos da nossa Polícia Civil para que a gente possa esclarecer esse crime o mais rápido possível", disse Tarcísio.

As investigações não cravam ainda a participação do PCC na autoria do crime, embora Ruy Fontes fosse conhecido pelo histórico de atuação contra a facção. Outra hipótese levantada na investigação é a atuação de Fontes como secretário de Administração na Prefeitura de Praia Grande.



