Comissão da PEC da Segurança divulga plano de trabalho para reformular segurança pública

O relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União/PE), afirmou que o objetivo é criar um sistema mais integrado e eficaz para a segurança pública

A Comissão Especial da PEC da Segurança apresentou, nesta terça-feira (16), o plano de trabalho que guiará a discussão sobre a reformulação da segurança pública no Brasil. A proposta busca um "redesenho da estrutura" e será pautada em dois eixos principais: a coordenação e integração entre agências e o fortalecimento de meios de inteligência e investigação.

O relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União/PE), afirmou que o objetivo é criar um sistema mais integrado e eficaz. “A ideia é tentar consolidar um sistema mais integrado e eficaz, sem vender ilusões para a população tão massacrada pela violência e pela insegurança”, declarou. Ele destacou que o trabalho da comissão será baseado em um diagnóstico robusto para propor soluções constitucionais.

Eixos e temas em discussão



O plano de trabalho abordará o texto da PEC já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que inclui pontos como:

Ampliação das atribuições da Polícia Federal e a transformação da Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal.

Inclusão das Guardas Municipais como órgãos de segurança urbana.

Reestruturação dos órgãos de segurança e a articulação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

Mecanismos de financiamento (Fundos Nacional de Segurança Pública e Penitenciário Nacional) e de controle (corregedorias e ouvidorias).

A comissão também vai debater problemas diagnosticados, como a falta de governança federativa, o combate ao crime organizado e a necessidade de fortalecer mecanismos de controle. Além disso, serão discutidos temas frequentemente negligenciados, como o fortalecimento do policiamento comunitário, a melhora da inteligência e investigação, e a gestão do sistema prisional.

Para Mendonça Filho, a discussão será ampla e democrática, com a participação de especialistas, acadêmicos e autoridades. "Faremos diversas audiências públicas para discutir com a profundidade e amplitude que o tema segurança exige”, disse.

A agenda de encontros prevê debates com o ministro Ricardo Lewandowski, discussões sobre crime organizado em setembro, sistema penitenciário em outubro e reuniões com governadores e prefeitos em novembro. A previsão é que o parecer final da comissão seja consolidado até 18 de novembro.