Estado reforça segurança com aula inaugural da 2ª turma de novos policiais militares

Iniciativa faz parte do "Juntos pela Segurança", que prevê investimento de R$ 1 bilhão e a inclusão de 7 mil novos profissionais para a segurança

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, participou nesta segunda-feira (15) da aula inaugural da segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP 2025) da Polícia Militar (PMPE), na Arena de Pernambuco. A iniciativa faz parte do programa "Juntos pela Segurança", que prevê um investimento de R$ 1 bilhão e a inclusão de 7 mil novos profissionais nas forças de segurança do estado até 2026.

Com 2.246 novos alunos, a turma é a segunda do mesmo concurso, totalizando quase 2.300 policiais recém-formados. O curso terá a duração de sete meses, com uma carga horária de 1.080 horas/aula, distribuídas em 39 disciplinas. O objetivo é reforçar o efetivo policial nas ruas e dar continuidade à redução dos índices de criminalidade.

A vice-governadora Priscila Krause e o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, também estiveram presentes no evento. Carvalho ressaltou que a chegada de novos policiais e bombeiros está contribuindo para a redução contínua de homicídios no estado, que já dura 16 meses consecutivos.

FORMAÇÃO DE NOVOS POLICIAIS

A primeira turma do concurso, com 2.299 policiais, já está atuando nas ruas da Região Metropolitana do Recife desde agosto. A expectativa é que os alunos da nova turma estejam nas ruas em abril do próximo ano. "O Juntos pela Segurança dá início, mais uma vez, a uma turma de formação e habilitação de praças da Polícia Militar. Se Deus permitir, em abril do ano que vem, nós vamos estar nesta Arena garantindo a maior festa da segurança pública de Pernambuco”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Esta segunda turma representa a continuidade do mesmo concurso, totalizando quase 2.300 novos policiais, a última chamada deste processo seletivo. Hoje, eles participaram da aula inaugural, que contou com a presença da governadora Raquel Lyra. Além disso, já passaram pela ‘Semana Zero’, um período administrativo de acolhimento e orientação, durante o qual receberam equipamentos”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres.

Para a oradora da turma, Gabriela Gonçalves, o momento é a concretização de um sonho. “Estamos muito felizes e esperamos colaborar com a população pernambucana e agregar valor à Polícia Militar de Pernambuco”, disse.